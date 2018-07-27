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В Высоцке откроют подстанцию для строящегося завода
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В Высоцке откроют подстанцию для строящегося завода 

АСН-Инфо 47 минут назад
Фото: АСН-Инфо
31 июля в Высоцке Выборгского района Ленобласти состоится открытие подстанции 110/10 кВ «Криогаз».
ПС «Криогаз» — самая современная подстанция Ленинградской области. Её построила компания ЛОЭСК для обеспечения электроснабжения строящегося завода по производству сжиженного природного газа «Криогаз» в г. Высоцке. Для завода по производству и транспортировке СПГ было выделено 25 МВА мощности. Категория надежности «вторая», что обеспечивает возможность питания потребителя в случае нештатной ситуации по резервной схеме. На ПС «Криогаз» проведены все необходимые испытания оборудования и линий 110 кВ.
От ПС «Криогаз» будет запитана и часть г. Высоцк с населением около 1000 человек.
Подстанция работает автономно: благодаря системе телемеханики управлять процессами на ПС специалисты высоковольтной службы Северного филиала ЛОЭСК будут удаленно — из Выборга.
К 2020 году АО «ЛОЭСК» запланировано строительство линии электропередач 110 кВ от ПС «Криогаз» до ПС «Попово-Тяговая», что повысит надежность электроснабжения завода «Криогаз» и г. Высоцк.
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк Ленинградской области» является крупнейшим на Северо-Западе и одним из трех крупнейших в Европе заводов по производству СПГ. В год комплекс будет производить 660 тонн СПГ, основные направления для реализации СПГ — Финляндия и страны Балтийского региона. Строящийся терминал подразумевает возможность не только транспортировки СПГ, но и бункеровки для судов, использующих газ в качестве топлива.
Объем инвестиций, вложенных в проект, составил около 65 млрд рублей.
Срок окончания строительства: I квартал 2019 года.
Открытие ПС «Криогаз» приурочено к 91 дню рождения Ленинградской области, на мероприятии будет присутствовать Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены областного Правительства, глава Выборгского района, руководство АО «ЛОЭСК», ООО «Энергоконтроль» и ЗАО «Криогаз».
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