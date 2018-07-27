В Высоцке откроют подстанцию для строящегося завода

31 июля в Высоцке Выборгского района Ленобласти состоится открытие подстанции 110/10 кВ «Криогаз».

ПС «Криогаз» — самая современная подстанция Ленинградской области. Её построила компания ЛОЭСК для обеспечения электроснабжения строящегося завода по производству сжиженного природного газа «Криогаз» в г. Высоцке. Для завода по производству и транспортировке СПГ было выделено 25 МВА мощности. Категория надежности «вторая», что обеспечивает возможность питания потребителя в случае нештатной ситуации по резервной схеме. На ПС «Криогаз» проведены все необходимые испытания оборудования и линий 110 кВ.

От ПС «Криогаз» будет запитана и часть г. Высоцк с населением около 1000 человек.

Подстанция работает автономно: благодаря системе телемеханики управлять процессами на ПС специалисты высоковольтной службы Северного филиала ЛОЭСК будут удаленно — из Выборга

К 2020 году АО «ЛОЭСК» запланировано строительство линии электропередач 110 кВ от ПС «Криогаз» до ПС «Попово-Тяговая», что повысит надежность электроснабжения завода «Криогаз» и г. Высоцк.

«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк Ленинградской области» является крупнейшим на Северо-Западе и одним из трех крупнейших в Европе заводов по производству СПГ. В год комплекс будет производить 660 тонн СПГ, основные направления для реализации СПГ — Финляндия и страны Балтийского региона. Строящийся терминал подразумевает возможность не только транспортировки СПГ, но и бункеровки для судов, использующих газ в качестве топлива.

Объем инвестиций, вложенных в проект, составил около 65 млрд рублей.

Срок окончания строительства: I квартал 2019 года.