Aqua Minerale Active проведёт беговые экскурсии

Серия беговых экскурсий подойдёт людям любого уровня подготовки. Организаторы разработали 24 беговых маршрута, которые включают более 40 локаций. Во время пробежки участники узнают, как проходил «переезд» моста в Петербурге , какой район в Москве считался иностранным гетто во времена Древней Руси и другие факты и истории. Тренеры школы I love Supersport расскажут, как бегать осознанно, почему нужно восстанавливать водно-солевой баланс и дадут рекомендации по подготовке к марафонам. Фото: пресс-служба Aqua Minerale Организаторы подготовили конкурс «Кто самый Active?». Главный приз — сертификат на обучение в одной из спортивных школ сети I Love Supersport. Для участия нужно выложить фото с забегов или тренировок в «Инстаграм» под хештегами #ActiveWeekends и #AquaMineraleActive. В конце программы забегов представители школы I Love Supersport определят победителя.

Беговые экскурсии пройдут 28, 29 июля, 4, 5, 11 и 12 августа.

Для участия в Active Weekends нужно зарегистрироваться здесь. Статьи по теме Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов Как беговые тренировки улучшают память и творческие способности Как беговые тренировки улучшают память и творческие способности 3 новых формата беговых соревнований, которые стоит попробовать

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