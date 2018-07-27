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Aqua Minerale Active проведёт беговые экскурсии
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Aqua Minerale Active проведёт беговые экскурсии 

The Challenger 48 минут назад
Фото: The Challenger
Серия беговых экскурсий подойдёт людям любого уровня подготовки. Организаторы разработали 24 беговых маршрута, которые включают более 40 локаций. Во время пробежки участники узнают, как проходил «переезд» моста в Петербурге, какой район в Москве считался иностранным гетто во времена Древней Руси и другие факты и истории. Тренеры школы I love Supersport расскажут, как бегать осознанно, почему нужно восстанавливать водно-солевой баланс и дадут рекомендации по подготовке к марафонам. Фото: пресс-служба Aqua Minerale Организаторы подготовили конкурс «Кто самый Active?». Главный приз — сертификат на обучение в одной из спортивных школ сети I Love Supersport. Для участия нужно выложить фото с забегов или тренировок в «Инстаграм» под хештегами #ActiveWeekends и #AquaMineraleActive. В конце программы забегов представители школы I Love Supersport определят победителя.
Беговые экскурсии пройдут 28, 29 июля, 4, 5, 11 и 12 августа.
Для участия в Active Weekends нужно зарегистрироваться здесь. Статьи по теме Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов Как беговые тренировки улучшают память и творческие способности Как беговые тренировки улучшают память и творческие способности 3 новых формата беговых соревнований, которые стоит попробовать
Запись «Aqua Minerale Active проведёт беговые экскурсии» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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