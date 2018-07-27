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Streaming Video Alliance демонстрирует насколько цифровые водяные знаки помогают в борьбе с онлайн пиратством
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Streaming Video Alliance демонстрирует насколько цифровые водяные знаки помогают в борьбе с онлайн пиратством 

Ruvod.com 50 минут назад
Фото: Ruvod.com
Streaming Video Alliance, индустриальный форум, занимающийся решением проблем и вызовов для улучшения использования видео, анонсировал публикацию технической документации, которая содержит руководство по цифровым водяным знакам как одному из способов борьбы с онлайн видео пиратством.
«Руководство по применению цифровых водяных знаков для стриминговых медиа» было разработано рабочей группой Альянса по пиратству и защите контента. Кроме того, знаменуя уверенный рост и продолжающееся совершенствование Альянса, Ив Будро из Ericsson и Дженс Лоеффлер из Adobe были избраны новыми членами совета директоров. Следующее заседание пройдёт в Будапеште в октябре 2018 года.
«Пиратство в сфере онлайн видеоконтента — серьезный вопрос для правообладателей и дистрибьюторов. Применение водяных знаков — полезный инструмент в борьбе с воровством, так как позволяет отследить краденные копии до источника утечки», — заявил Джейсон Тибо, исполнительный директор Streaming Video Alliance, — «Наша техническая документация преследует цель скорее обучить игроков индустрии различным способам применения водяных знаков, чем продвинуть какой-то конкретный подход, и помочь определить, какой из них лучше подходит конкретной компании в зависимости от ее специфических организационных процессов и бизнес нужд».
Водяные знаки могут быть нанесены контент провайдером и содержать идентификаторы дистрибьютора, контента и подписчика практически на любом типе контента, в том числе онлайн, доставляемого индивидуальным абонентам.
ИСТОЧНИК: Digital TV News
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