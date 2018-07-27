Чемпионка по художественной гимнастике и владелица SMStretching Самира Мустафаева о жизни после большого спорта и свадьбе мечты

Бронзовый призер Чемпионата мира и Чемпионка России Самира Мустафаева ушла из спорта в 2013 году — сказались постоянные травмы, тренировки на обезболивающих и — последняя капля — неудача на отборочных на Чемпионат мира. После этого она взяла небольшой перерыв, а потом открыла собственную студию стретчинга SM Stretching. А на днях Самира сыграла свадьбу с Ником Кондратюком. О жизни после спорта, росписи в ЗАГСе в кедах и свадьбе в Ницце Самира рассказала PEOPLETALK.

У меня самая обычная питерская семья. Папа — инженер, а мама — менеджер. Это она привела меня в спорт — просто дочка ее подруги начала заниматься художественной гимнастикой, и мама решила, что и мне тоже нужно. (Смеется.) Мне тогда было пять лет. Сначала я занималась из-под палки и вообще не хотела это делать, постоянно плакала. Так что тренерам приходилось меня мотивировать. Иногда в ход шли даже чизбургеры из «Макдональдса»

У меня, конечно, не раз появлялось желание просто взять и все бросить. Когда я тренировалась в Москве , у меня было несколько нервных срывов. Я подходила к Ирине Александровне Виннер и говорила о том, что хочу уехать домой. Но после долгих разговоров понимала, что это все глупости. Если честно, это большая школа жизни. Ирина Александровна очень помогает всем девочкам, она воспитывает настоящий характер, ко всем относится как к своим дочкам. Она заменяла нам маму, и я безумно рада, что у меня был шанс с ней тренироваться. Это понимаешь только с возрастом. В процессе тренировок ты не осознаешь, как сильно тебе повезло.

Самый счастливый момент в моей карьере — это, конечно же, бронзовая медаль на Чемпионате мира, а самый неудачный — это отборочные на Чемпионат мира. Мы с девочкой соревновались за место. Выиграла я, меня все поздравляли. А по возвращении в Москву мне сказали, что забыли заявить на Чемпионат мира и заявки уже не принимаются. Это сделал Азербайджан (я тогда за них выступала). Я плакала, мне было очень обидно, и после этого я ушла из спорта.

Сначала я отдыхала, кайфовала, а потом пошла работать тренером в детскую спортивную школу. Но потом поняла, что хочу заниматься чем-то другим. Решение открыть студию стретчинга мы приняли вместе с мужем. Мы думали о том, что нужно попробовать сделать это. Тем более я видела, что таких студий не так много. Мне хотелось передать свои знания другим людям и рассказать им, что такое стретчинг. Сейчас в моей команде около 45 человек. И это только начало.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hmwQYGEn3TE

Мы с мужем познакомились в социальных сетях три года назад. Он написал мне в Instagram (причем очень банальное сообщение), а я почему-то на него ответила. Мы разговорились и встретились через две недели. Раньше он работал в ресторанной сфере, а потом попытался открыть свой ресторан, но в итоге решил заняться студией растяжки вместе со мной. Мы расписались в Москве в начале июля, а свадьбу сыграли в Ницце. Если честно, там просто живет семья Ника, и мы решили, что торжество нужно провести вместе. Поэтому мои родители тоже приехали сюда.

Семья рядом. Свадьба моей мечты. Люблю @nick_163 ❤️ счастливааааа😭❤️!Спасибо за платье, дорогие @ideal_moscow @alexveil_official

Публикация от Sami/World Champion/Stretching (@samira__mustafaeva)

23 Июл 2018 в 9:44 PDT Я, кстати, именно поэтому вышла замуж в кедах. Просто решила: у меня будет свадьба с белым платьем и туфлями на каблуках, почему бы не расписаться в кедах? Мне многие говорят: «Самира, так круто, это очень необычно».

Instagram: @samira__mustafaeva

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Это свадьба моей мечты на 100%. Я никогда не хотела шумное торжество на миллион человек — хотелось красивую свадьбу на побережье у моря. А свадебное платье бренд Alex Veil сшил лично для меня.

Я часто фотографируюсь и выкладываю фото в шпагате. Это безумная мотивация для подписчиков! Многие даже пишут благодарственные сообщения. Всем хочется красиво выглядеть и чтобы были красивые фотки. Это же правда красиво!

Думаю, я могу назвать себя self-made. Все, что у меня есть сейчас, — результат большого и упорного труда. Я считаю, что только поэтому нам удалось открыть четыре студии за один год. Когда я начинала заниматься бизнесом, у меня не было инвесторов, помещения, команды — одним словом, ничего. Все это появилось постепенно.

https://www.youtube.com/watch?v=vfyONd2zlhc

Летом мы уже провели несколько открытых тренировок в парке Горького и планируем продолжать в том же духе. Занятия были бесплатными, вход — свободным. Было так приятно, что пришло около 300 человек! А еще каждые выходные (если погода позволяет) мы проводим тренировки на башне «Око» в Moscow City.

Благодарим фотостудию Apriori Photo за помощь в организации съемки.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devushka-nedeli-chempionka-po-hudozhestvennoj-gimnastike-samira-mustafaeva/