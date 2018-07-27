Екатеринбургский полигон ТБО научат «рециклить» банкноты

Екатеринбургская «Спецавтобаза» заплатит свыше 36 миллионов рублей за модернизацию полигона ТБО «Северный». «Перезагрузка» предусматривает, в частности, создание очистных сооружений и системы рециклинга отходов. Аукцион размещен на портале госзакупок.

Полигон «Северный» расположен на земельных угодьях Уралмашевского лесничества в 6 километрах северо-восточнее Верхней Пышмы. Он занимает площадь 50 гектаров, из которых 25 отведено непосредственно под складирование отходов. Согласно аукционной документации, исполнителю работ предстоит в срок до 31 декабря превратить этот объект в экологически безопасное производство.

В частности, техзадание предусматривает мониторинг негативного воздействия полигона на подземные воды, атмосферный воздух и почвы, инвентаризацию и паспортизацию отходов, проектирование и установку очистных сооружений для загрязненных вод и создание системы утилизации отходов, образующихся при эксплуатации этих сооружений, а также проведение лабораторных исследований на полигоне.

При этом в рециклинг (утилизацию) планируется запустить очень широкий спектр отходов. Среди них — древесная пыль, стружка, обрезки фанеры, отходы асбоцемента и асбеста, сталеплавильные шлаки, шлам механической очистки нефтесодержащих сточных вод, уличный и производственный (в том числе строительный) мусор, золошлаковая смесь от сжигания углей, осадок с песколовок бытовых сточных вод, обезвоженный ил, асфальтовый, кирпичный и бетонный «лом», а также такую разновидность мусора, как отходы от резки денежных знаков.

Кто возьмется за столь сложную работу, выяснится 30 июля. Следует, однако, отметить, что это уже не первая заявка ЕМУП «Спецавтобаза» на обновление своего хозяйства. Так, в апреле 2018 года директор предприятия, экс-депутат Нафик Фамиев презентовал в своем Facebook проект рекультивации Широкореченского ТБО и модернизации расположенного там мусороперерабатывающего комплекса.

В ходе этой модернизации комплекс получит новую линию мощностью 200 тысяч тонн в год. Работы по реализации этого проекта должны начаться в 2019 году, а их финансированием займутся бюджеты трех уровней.

Стоит напомнить, что в конце 2017 года ЕМУП «Спецавтобаза» выиграло областной конкурс по выбору оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном округе, куда входят 35 муниципалитетов. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», договор с предприятием заключен на 12-летний срок.

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