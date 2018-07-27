Тарифы страховых взносов: какими они станут в 2019 году

Минтруд в предложенном законопроекте планирует на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов сохранить действующий сейчас размер взносов на травматизм.

Таким образом, в следующем году тарифы на травматизм сохранятся на прежнем уровне в соответствии с законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Кроме того, будет сохранена льгота для работодателей, имеющих в своих рядах инвалидов I, II или III группы. Для таких сотрудников взносы исчисляются в размере 60 процентов от обычных тарифов. Главное — не забыть подать в ФСС подтвержающие основной вид деятельности документы. Сделать это необходимо до 15 апреля. В противном случае фонд вправе установить максимальный размер тарифа. По уже упомянутому закону это 8, 5 процентов.

Но, даже если случится так, что с подачей документов для указанной процедуры вы опоздали на несколько дней — отчаиваться не стоит. Соцстрах должен их принять и определить соответствующий им тариф. Подробнее об этом читайте здесь.