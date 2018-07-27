В Саратове отец задолжал по алиментам более 300 тысяч рублей 

По данным управления службы судебных приставов Саратовской области, житель города был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына четверть всех официальных заработков. Однако он игнорировал решение суда и родительский долг. В итоге сумма неуплаченных алиментов накопилась до 300 тысяч рублей. И даже после возбуждения исполнительного производства ситуация не изменилась. Тогда приставы наложили арест на имущество мужчины, а суд приговорил его к 30 часам обязательных работ.
Испугавшись последствий, нерадивый отец начал исправляться. Он отработал срок, устроился на работу и уже погасил часть задолженности.