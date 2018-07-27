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В Саратове отец задолжал по алиментам более 300 тысяч рублей
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В Саратове отец задолжал по алиментам более 300 тысяч рублей 

САРАТОВ24 59 минут назад
Фото: САРАТОВ24
По данным управления службы судебных приставов Саратовской области, житель города был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына четверть всех официальных заработков. Однако он игнорировал решение суда и родительский долг. В итоге сумма неуплаченных алиментов накопилась до 300 тысяч рублей. И даже после возбуждения исполнительного производства ситуация не изменилась. Тогда приставы наложили арест на имущество мужчины, а суд приговорил его к 30 часам обязательных работ.
Испугавшись последствий, нерадивый отец начал исправляться. Он отработал срок, устроился на работу и уже погасил часть задолженности.
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