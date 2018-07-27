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Пермяки возмутились из-за спиленных голубых елей в центре Перми
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Пермяки возмутились из-за спиленных голубых елей в центре Перми 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В редакцию «АиФ-Прикамье» позвонил читатель, который рассказал, что в центре Перми рабочие спиливают редкие голубые ели.
В социальных сетях пермяки также выложили фото с места работ у КДЦ на улице Куйбышева. Тут же посыпались гневные комментарии: «И кому такая красота помешала!», «Лучше бы тополя валили», «Для парковки место чистят?», «Ели не платили налоги» и т.д.
Но выяснилось, что деревья убирают для благого дела.
«27 июля у административных зданий по улице Куйбышева прошли плановые санитарно-оздоровительные мероприятия хвойных насаждений. Основанием их проведения послужило проведенное ФБУ «Рослесозащита» лесопатологическое обследование деревьев, в результате которого у ряда насаждений было выявлено усыхание и ослабление», — пояснили специалисты ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».
У некоторых деревьев срезали сухие ветки. Ещё два дерева убрали полностью, так как они были повреждены.
«По рекомендации специалистов в допустимое для высадки молодых саженцев время будут посажены новые деревья», — пообещали в управлении.
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