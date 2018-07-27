Пермяки возмутились из-за спиленных голубых елей в центре Перми

В редакцию «АиФ-Прикамье» позвонил читатель, который рассказал, что в центре Перми рабочие спиливают редкие голубые ели.

В социальных сетях пермяки также выложили фото с места работ у КДЦ на улице Куйбышева . Тут же посыпались гневные комментарии: «И кому такая красота помешала!», «Лучше бы тополя валили», «Для парковки место чистят?», «Ели не платили налоги» и т.д.

Но выяснилось, что деревья убирают для благого дела.

«27 июля у административных зданий по улице Куйбышева прошли плановые санитарно-оздоровительные мероприятия хвойных насаждений. Основанием их проведения послужило проведенное ФБУ «Рослесозащита» лесопатологическое обследование деревьев, в результате которого у ряда насаждений было выявлено усыхание и ослабление», — пояснили специалисты ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

У некоторых деревьев срезали сухие ветки. Ещё два дерева убрали полностью, так как они были повреждены.

«По рекомендации специалистов в допустимое для высадки молодых саженцев время будут посажены новые деревья», — пообещали в управлении.