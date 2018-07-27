Путь от стажера до руководителя: как вырасти внутри компании

Как я попала на стажировку Мой карьерный путь в Philips начался 8 лет назад с программы стажировок Graduates сразу после окончания университета. Я только закончила Высшую школу экономики по направлению «Мировая экономика» и, если говорить откровенно, то тогда смутно представляла, чем конкретно мне придется заниматься. Мои знакомые из Philips рассказали мне о том, что в отделе маркетинга открыта новая вакансия. Тогда я практически не имела представлений о том, что такое практический маркетинг, как работает бизнес на российском рынке и тем более не могла представить, что будет находиться в моей зоне ответственности через 10 лет. Я отправила свое резюме и стала ждать ответа. Через пару дней мне позвонили и пригласили на собеседование. Первый этап проходил с HR-менеджером компании. На интервью я рассказала о себе, своем образовании и навыках. Буквально через час мне позвонили и пригласили на второе собеседование. Меня сразу предупредили, что интервью будет проходить на английском языке, поскольку директор по маркетингу — голландец. На тот момент я неплохо знала английский, но опыта собеседования на тему бизнеса, а тем более маркетинга, у меня не было. Предстоящая беседа с иностранцем на высокой должности вызывала тревогу.

На собеседовании директор по маркетингу приводил в пример различные кейсы, спрашивал мое мнение и выяснял, как я бы себя повела в той или иной ситуации. Потом он принес беспроводной ручной блендер и попросил меня рассказать, как я бы продвигала его. Ничего подобного я ни разу не делала, поэтому пришлось включить креативное мышление и фантазировать, отмечая уникальные функции этого продукта. Задав еще несколько вопросов, он резко встал и сказал: «Спасибо, мне все понятно». Из офиса я вышла с полной уверенностью, что на этом моя история в Philips закончена. Но через несколько дней мне перезвонил HR-менеджер и предложил стажировку в отделе маркетинга по программе Graduates. Я понимала, что это отличная возможность вырасти в профессионала с «нуля» и поработать над разными проектами, поэтому не раздумывая согласилась.

Целый год я работала одна без команды Первый опыт в маркетинге я получила в роли ассистента категории «Мелкой бытовой техники» в рамках трехмесячного испытательного срока. Позже мне предложили продлить контракт и остаться в компании. Отправной точкой в моем профессиональном развитии стал серьезный проект по запуску нового бизнеса в России — категории вертикальных отпаривателей. Мы проводили большую работу по изучению российских потребителей, разрабатывали план поддержки запуска нового продукта, локальную ТВ-кампанию, вирусный ролик и множество PR-активностей. Этот опыт дал толчок для развития новых компетенций, поскольку мне пришлось на уровне ассистента выполнять задания руководителя. Далее мне предложили поработать в категории «Пылесосы». Заняв должность менеджера по маркетингу, в течение года я работала одна до полного формирования команды. Благодаря этому непростому периоду у меня сформировалось целостное понимание работы — от разработки и реализации стратегии до работы с ключевыми партнерами и контроля документооборота.

Я очень ценю этот опыт, так как сейчас в деталях пониманию, как работает каждый процесс, какие подводные камни могут ожидать и какие решения могут подстраховать бизнес на любом уровне.

На момент перехода в категорию «Уход за полостью рта» я успела получить отличный опыт работы с разными бытовыми продуктами Philips, но хотелось попробовать себя в новой роли. Я понимала, что наша компания все больше внимания стала уделять теме здоровья и правильного образа жизни, и мне хотелось развиваться в этом направлении вместе с Philips. Я помню, как вернулась из отпуска, и у меня была назначена встреча с моим руководителем. В этот день мне предложили попробовать свои силы в категории «Уход за полостью рта». Здесь Philips совмещает два направления — B2B и B2C. Это был непростой для меня период, поскольку совместно с командой нам нужно было выстроить концепцию продвижения продукции на рынке. К тому же приходилось очень много работать с клиническими исследованиями, общаться со стоматологами и всесторонне погружаться в тему. На этой позиции мы пересмотрели стратегию категории, проанализировав потребительские поведение и деятельность конкурентов на рынке. Сегодня мы реализуем эту стратегию вместе, шаг за шагом, несмотря на волатильную ситуацию на российском рынке и нестабильное поведение потребителя.

Советы тем, кто только начинает карьеру Успех для меня никогда не был самоцелью — меня мотивировало желание стать профессионалом в своем деле. Тем, кто только начинает карьеру и стремится успешно развиваться в своей компании, я могу дать три основные рекомендации.

Первое — наладить тесную связь и плодотворную работу с руководителем и сотрудниками, чей опыт или менеджерский стиль вас вдохновляют.

На первом этапе важно получить максимально широкий спектр реализованных проектов и обратной связи, чтобы перейти на следующую ступень. Не стесняйтесь просить совета и помощи у людей из других подразделений. В большинстве своем людям импонирует, когда спрашивают их совета, скорее всего, вам не откажут. Когда я участвовала в проекте по запуску категории вертикальных отпаривателей, я всегда чувствовала поддержку своего руководителя и конструктивную обратную связь. У нас сложились очень комфортные рабочие отношения, которые помогли достичь успеха и реализовать поставленные задачи.

Второе — не стоит бояться работы!

С первых дней в Philips было понятно, что работы будет много, и единственный способ чему-то научиться — это не бояться ее, браться за проекты, которые тебе назначают (даже если они не нравятся), извлекая полезный опыт из каждой задачи. Приведу конкретный пример — еще в самом начале моей карьеры возникла ситуация, когда из-за ограниченных ресурсов в отделе торгового маркетинга мне поручили произвести за очень короткое время все печатные рекламные материалы для вывода новой линейки продукции на рынок. Тогда у меня не было такого опыта и словосочетание «пантонный веер» вызывало отчаяние. Были и ошибки, когда нам привезли ролл-апы 2 метра при жестком ограничении сетей 1,65 метра, из-за чего пришлось все переделывать почти за ночь. Признаюсь, что эта задача не вызывала у меня восторг, но такой опыт позволил мне научиться изящно выходить из сложной ситуации, искать пути решения проблемы в короткие сроки и работать с совершенно разными людьми.

Третье — ищите возможности проявлять инициативу и нести ответственность за свои решения.

Конечно, на начальном этапе очень сложно принимать решения — нет такого опыта, зачастую, и возможностей, одолевает страх совершить ошибку. Этому нужно учиться, просить у непосредственного руководителя небольшие проекты, где вы сможете обладать автономией на принятие финального решения. Я знаю многих менеджеров, профессионалов своего дела, но они боятся принимать решения и из-за страха ошибки у них не получается выйти на руководящий уровень просто потому, что для них это серьезный стресс. В качестве примера могу привести ситуацию, с которой я столкнулась в самом начале своей карьеры, когда работала с категорией вертикальных отпаривателей. Мы готовили рекламный ролик для ТВ. После брифа агентства, с которым мы работали, мы получили несколько концепций рекламного продвижения продукта. Один из вариантов мне очень понравился, но мой директор по маркетингу была категорически против. Я понимала, что мнение моего руководителя здесь является решающим, но все равно настояла на том, чтобы эту идею протестировали и сняли пробный ролик. По итогам фокус-группы, был выбран вариант, который был предложен мной. Реклама хорошо смотрелась на телевидении и положительно сказалась на спросе на продукцию. Мой опыт показывает, что не стоит бояться отстаивать свою позицию, особенно если вы в ней уверены и готовы брать ответственность за возможные последствия.

Почему важно делать паузы в работе За 8 лет работы в компании мне никогда не было скучно. Несмотря на все трудности, у меня было много разных и интересных проектов и возможности получать ценный опыт, приобретать и развивать новые компетенции. Быстро переключаться — одно из важнейших умений в работе и жизни. Если человек не умеет делать перерывы, работа постепенно станет главным смыслом существования. В Philips у меня всегда есть возможность сделать паузу, взять отпуск и отправиться путешествовать. Из последнего самым ярким впечатлением стала встреча рассвета на вулкане на Бали на высоте 1700 метров над уровнем моря. Такие поездки заряжают и дают новые силы.

Также я периодически езжу в командировки в Амстердам , там находится штаб-квартира компании. Это хороший шанс совместить работу и отдых, поскольку по согласованию с командой можно добавить к командировке несколько дней отпуска.

Конечно, в моей карьере было несколько периодов, когда хотелось все бросить. Но здесь важно понять, или вы занимаетесь тем, что вам нравится, и сейчас просто сложный период, или вы постоянно делаете то, что вам не нравится. Если это первый случай, то нужно просто выдохнуть и переключиться на спорт, встречи с друзьями и близкими, любое другого хобби. Я рекомендую сохранять тот самый баланс между работой и личной жизнью, который помогает голове отдыхать. Если это второй случай, то я бы задумалась. Нет смысла делать каждый день то, что не нравится на протяжении долгого периода. И здесь мне повезло — я каждый день делаю работу, которая мне нравится, какой бы сложной она не была. Материалы по теме:

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Фото на обложке предоставлено пресс-службой компании.