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Два крупных фестиваля пройдут 11 августа в Рузе в рамках празднования 690-летия города
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Два крупных фестиваля пройдут 11 августа в Рузе в рамках празднования 690-летия города 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два крупных фестиваля, посвященных молочной продукции и казачьей культуре, пройдут в Рузе 11 августа и будут приурочены к 690-летию города. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.
"Оба мероприятия состоятся на территории Казачьей ярмарки и будут приурочены к 690-летию города", — сказал он. Так, в полдень здесь стартует выставка-продажа молочной и фермерской продукции «Молочная река». Его гостей ждут традиционные конкурсы и мастер-классы, интерактивные площадки, аттракционы, концертная программа. Как ожидается, на специально оборудованной территории фестиваля расположится настоящая ферма. Здесь каждый сможет попробовать себя в умении доить корову, посоревноваться в скоростном сбивании масла традиционным способом, а также поучаствовать в различных конкурсах. «Приятным сюрпризом станет бесплатная кружка молока, которую организаторы праздника будут торжественно вручать каждому гостю», — рассказал Тарханов.
Затем гостей ждет фестиваль «Станица», в рамках которого пройдут показательные выступления мастеров конной джигитовки, фланкировки, экстремального десантирования, катание на воздушном шаре. Для посетителей будет работать большая казачья ярмарка, «Город мастеров» с выставкой — продажей изделий народных умельцев и выступления творческих коллективов. «Завершающим аккордом фестиваля станет огненное шоу, переходящее в красочный фейерверк», — заметил Тарханов.
Он также подчеркнул, что за несколько лет оба фестиваля из категории небольших муниципальных мероприятий получили статус региональных. «Ежегодно к нам приезжает много гостей и участников из разных регионов», — добавил глава городского округа.
О юбилее
690-летие Рузы будет отмечаться 17-19 августа. Власти округа к этой дате запланировали около 30 мероприятий, проектов и программ. Среди них Тарханов особо выделил торжественное открытие памятника князю Ивану Калите, заложившему основу объединения русских земель вокруг Москвы. «Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович мог быть уроженцем Рузского края», — добавил Тарханов. Сейчас этот монумент готовят к отливке.
Ранее глава округа также неоднократно подчеркивал, что торжества власти рассматривают не просто как праздник, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В частности, в рамках областной программы «Малые исторические города» Руза получила 198 млн рублей, которые направлены на благоустройство центральной площади, площади перед Центром культуры и искусств, пешеходной зоны «Рузский Арбат» и Георгиевского пруда.
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