​Госдума правит КоАП из-за создания экстерриториальных судов

Государственная дума приняла 27 июля в первом чтении поправки в КоАП РФ , которые вносятся в связи с созданием экстерриториальных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции (соответствующий ФКЗ находится сейчас на подписи у президента). Это законопроект инициирован Верховный судом РФ.

Изменения вносятся в статью 30.13 КоАП, устанавливающую компетенцию судов, рассматривающих жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

Законопроектом определяется инстанционность пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, разграничиваются полномочия по рассмотрению жалоб, протестов на вступившие в законную силу акты между кассационными судами общей юрисдикции (кассационным военным судом) и Верховным судом РФ.

В ВС считают, что передача кассационным судам рассмотрения жалоб на вступившие в силу акты по делам об административных правонарушениях будет способствовать формированию единства судебной практики. Данные изменения не должны повлиять на возможность доступа к правосудию, поскольку пересмотр таких актов осуществляется в письменной форме без проведения судебных заседаний.