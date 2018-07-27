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​Госдума правит КоАП из-за создания экстерриториальных судов
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​Госдума правит КоАП из-за создания экстерриториальных судов 

Legal.Report 59 минут назад
Фото: Legal.Report
Государственная дума приняла 27 июля в первом чтении поправки в КоАП РФ, которые вносятся в связи с созданием экстерриториальных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции (соответствующий ФКЗ находится сейчас на подписи у президента). Это законопроект инициирован Верховный судом РФ.
Изменения вносятся в статью 30.13 КоАП, устанавливающую компетенцию судов, рассматривающих жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
Законопроектом определяется инстанционность пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, разграничиваются полномочия по рассмотрению жалоб, протестов на вступившие в законную силу акты между кассационными судами общей юрисдикции (кассационным военным судом) и Верховным судом РФ.
В ВС считают, что передача кассационным судам рассмотрения жалоб на вступившие в силу акты по делам об административных правонарушениях будет способствовать формированию единства судебной практики. Данные изменения не должны повлиять на возможность доступа к правосудию, поскольку пересмотр таких актов осуществляется в письменной форме без проведения судебных заседаний.
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