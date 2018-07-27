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В Орле жителям многоэтажки придется переплатить почти миллион за тепло
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В Орле жителям многоэтажки придется переплатить почти миллион за тепло 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Жильцам дома №5, расположенного на Садовом проезде в Орле придется платить за тепло не по счетчику, а по нормативу. По предварительным прикидкам, переплата с трехкомнатной квартиры составит 11 тысяч рублей, а со всех собственников более 900 тысяч.
Оказалось, что прибор учета тепловой энергии вышел из строя в декабре 2017 года. Управляющая компания его несколько раз ремонтировала, но ООО «Газпромтеплоэнерго Орёл» не принял счетчик из-за несоответствия показаний. Жильцы об этих препирательствах узнали только в мае 2018 года. ООО «Газпромтеплоэнерго Орёл» теперь включает в квитанции дополнительную плату. Вероятно, что расчет по нормативу продолжат применять и в новом отопительном сезоне, так как счетчик привести в нормативное состояние уже не успеют.
26 июля все стороны конфликта, депутаты облсовета и представители жилищной инспекции провели общее собрание. Найти ответ вопрос, кто виноват и что делать, ещё предстоит.
Направлены письма в жилинспекцию, ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», ООО «Орелжилцентр», готовится обращение в Ростехнадзор Орловской области с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета.
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