В Орле жителям многоэтажки придется переплатить почти миллион за тепло

Жильцам дома №5, расположенного на Садовом проезде в Орле придется платить за тепло не по счетчику, а по нормативу. По предварительным прикидкам, переплата с трехкомнатной квартиры составит 11 тысяч рублей, а со всех собственников более 900 тысяч.

Оказалось, что прибор учета тепловой энергии вышел из строя в декабре 2017 года. Управляющая компания его несколько раз ремонтировала, но ООО «Газпромтеплоэнерго Орёл» не принял счетчик из-за несоответствия показаний. Жильцы об этих препирательствах узнали только в мае 2018 года. ООО «Газпромтеплоэнерго Орёл» теперь включает в квитанции дополнительную плату. Вероятно, что расчет по нормативу продолжат применять и в новом отопительном сезоне, так как счетчик привести в нормативное состояние уже не успеют.

26 июля все стороны конфликта, депутаты облсовета и представители жилищной инспекции провели общее собрание. Найти ответ вопрос, кто виноват и что делать, ещё предстоит.

Направлены письма в жилинспекцию, ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», ООО «Орелжилцентр», готовится обращение в Ростехнадзор Орловской области с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета.