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С августа саратовцы могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах картой
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С августа саратовцы могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах картой 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня глава города встретился с сотрудниками предприятия «Саратовгорэлектротранс». Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе визиты было оценено оборудование, позволяющее пассажирам осуществлять безналичный расчет за проезд. При помощи этого терминала поездку можно оплатить и наличными. Пассажир и в том, и в другом случае получает чек с указанием индивидуального номера, маршрута, стоимости проезда. Новая техника находится в тестовом режиме уже около месяца. Ее опробовали в троллейбусах 3-го и 16-го маршрутов.
"Перевозчик сможет воспользоваться личным кабинетом и контролировать, какие платежи были проведены, где и как. При закрытии смены деньги аккумулируются на расчетном счете, а затем переводятся на счет предприятия", — сообщили в мэрии.
По словам генеральный директора «СГЭТ» Роберт Виньков, всего будут оборудованы терминалами 160 единиц подвижного состава, которые выйдут на линии в среду, 1 августа.
Напомним, с 1 августа повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость в трамваях и троллейбусах областного центра составит 23 рубля при наличном расчете и 21 рубль по безналичному расчету.
Фото пресс-службы мэрии
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