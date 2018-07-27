У Красной Пристани в Архангельске прохожие нашли утопленника

Архангельске на Красной Пристани жители города нашли тело утонувшего мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и следователи.

Тело было обнаружено 26 июля около 18:00 горожанами, отдыхающими на Красной пристани неподалёку от Северного морского музея.

Примечательно, что утонувший, судя по всему, был купальщиком, так как кроме плавок на нём ничего не было. Тело находится в плохом состоянии, вероятно, оно пробыло в воде довольно долго. Личность погибшего устанавливается, после завершения процедуры, скорее всего, станет понятно, при каких обстоятельствах и где именно утонул этот человек.