В Куйбышевском районе прошли «Открытые мастерские» в рамках проекта «Твой конструктор двора»

Такие районные фестивали — часть реализации нового городского проекта благоустройства «Твой конструктор двора». Жители объединяются с соседями и делают что-то полезное для своего дома, двора. Жители Куйбышевского района попробовали силы в изготовлении деревянных скамеек и скульптур.

"На прошлой неделе работа открытых мастерских прошла в Загородном парке, а уже спустя неделю мастер-классы в районах начали именно с Куйбышевского района. У нас много жителей, которые принимают активное участие в субботниках, месячниках по благоустройству, так что есть все шансы получить главный приз — средства на благоустройство дворов", — отметил глава Куйбышевского района Самары Александр Моргун.

29 июля мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева состоятся в Красноглинском районе по адресу Квартал 4, дом 22-24.

Фестивали «Открытые мастерские» до конца лета пройдут во всех районах города. Плотники и столяры научат всех желающих работать с деревом. Все, что будет изготовлено во время фестивалей, установят во дворах.

Также, на районных мероприятиях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект двора. Напомним, городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. руб. на благоустройство.