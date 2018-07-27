Отчим по неосторожности убил током 15-летнего ребенка в Краснодарском крае

Краснодар . 27 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в Отрадненском районе.

21 июля 41-летний мужчина установил во дворе частного дома телевизионную антенну, но не закрепил её.

Устройство было расположено на металлической трубе, а труба рядом с воздушной линией электропередач.

Мужчина сожительствовал с женщиной, у которой был 15-летний ребенок.

22 июля мальчик вместе с отчимом занимались домашним хозяйством, загоняли скот.

Ребенок находился в палисаднике босиком. Он дотронулся до металлической трубы и его ударило током.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).