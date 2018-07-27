Ещё
Отчим по неосторожности убил током 15-летнего ребенка в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отчим по неосторожности убил током 15-летнего ребенка в Краснодарском крае 

Новая Кубань 51 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в Отрадненском районе.
21 июля 41-летний мужчина установил во дворе частного дома телевизионную антенну, но не закрепил её.
Устройство было расположено на металлической трубе, а труба рядом с воздушной линией электропередач.
Мужчина сожительствовал с женщиной, у которой был 15-летний ребенок.
22 июля мальчик вместе с отчимом занимались домашним хозяйством, загоняли скот.
Ребенок находился в палисаднике босиком. Он дотронулся до металлической трубы и его ударило током.
Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
— При необходимой внимательности и предусмотрительности мужчина должен был и мог предвидеть возможность наступления смерти человека. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарском краю.
В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Новая Кубань: последние новости
Озвученные причины смерти школьника, погибшего в горах под Сочи, оказались слухами Экс-мэр Краснодара мог стать фигурантом уголовного дела, но не стал Следственные действия и выемка документов проведены в администрации г. Сочи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»79
Кобзон находится в реанимации89
В Крыму рассказали о крахе Макаревича126
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий728
СМИ узнали о подготовке нового удара США63
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение