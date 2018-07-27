Отчим по неосторожности убил током 15-летнего ребенка в Краснодарском крае 

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в Отрадненском районе.
21 июля 41-летний мужчина установил во дворе частного дома телевизионную антенну, но не закрепил её.
Устройство было расположено на металлической трубе, а труба рядом с воздушной линией электропередач.
Мужчина сожительствовал с женщиной, у которой был 15-летний ребенок.
22 июля мальчик вместе с отчимом занимались домашним хозяйством, загоняли скот.
Ребенок находился в палисаднике босиком. Он дотронулся до металлической трубы и его ударило током.
Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
— При необходимой внимательности и предусмотрительности мужчина должен был и мог предвидеть возможность наступления смерти человека. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарском краю.
В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).