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RT на испанском запустил вещание на платформе Dish в Мексике
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RT на испанском запустил вещание на платформе Dish в Мексике 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: RT на русском
Телеканал RT на испанском расширил своё присутствие в Мексике, запустив вещание в пакете одного из крупнейших операторов страны — Dish. По данным международной исследовательской компании Ipsos, Мексика стала лидером по приросту телеаудитории RT в Латинской Америке.
С 26 июля 2018 года RT на испанском доступен в пакете Básico (категория «Новости») оператора Dish, который имеет национальное покрытие.
«Мексика — одна из ключевых стран для RT в Латинской Америке. За годы вещания наш канал завоевал признание у мексиканских зрителей, которые хотят слышать альтернативную точку зрения на события. Мы ценим их интерес и рады, что теперь, благодаря запуску на платформе Dish, ещё больше жителей страны смогут иметь доступ к новостям, программам и документальным фильмам RT», — сказала руководитель RT на испанском Виктория Воронцова.
«В Dish мы всегда стремимся предоставлять нашим зрителям и подписчикам широкий спектр программ, способный удовлетворить самые разные вкусы. Запуск RT позволил нам расширить линейку телевизионных каналов для аудитории. Мы уверены, что с появлением этого нового канала в нашей сети зрители получат более разнообразный выбор информационных и развлекательных программ», — заявил директор по маркетингу Dish Бенхамин Рамирес.
По результатам исследования Ipsos, наибольший прирост зрительской аудитории RT за последние два года отмечен в странах Латинской Америки. Лидером в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза.
Четыре года подряд RT становился победителем премии Клуба журналистов Мексики, в том числе в номинации «Лучший телевизионный канал».
RT на испанском представлен в сетях более чем 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.
Оператор Dish, предлагающий услуги спутникового телевидения, является одним из лидеров на телекоммуникационном рынке Мексики. Компания объединяет MVS Comunicaciones, крупнейшую мексиканскую группу предприятий в сфере телекоммуникаций и досуга, и EchoStar, лидера в сфере спутниковых услуг и технологий в США.
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