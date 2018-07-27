Депутат из Выборга прокомментировала ход реставрации «Пентагона»

Татьяна Третьяк прокомментировала ход капитального ремонта дома по улице Железнодорожной 2/4, известного в Выборге как "Пентагон"

Отдельно депутат отметила работу совета дома, который не просто числится на бумаге, а действительно работает.

Напоминаем, что В Выборге приступили к масштабному ремонту жилых домов, являющихся памятниками архитектурного наследия. Всего в краткосрочную программу на 2018 год входит 66 домов Выборгского района. На капитальный ремонт зданий планируется направить около 350 млн рублей. С 2015 по 2019 годы, согласно утвержденным региональным программам капремонта, в Выборге запланировано отремонтировать более сотни домов, что составляет 10% от многоквартирного жилого фонда города.