Озерск получит деньги на реконструкцию ДК «Строитель»

На завершение реконструкции дворца культуры «Строитель» в ЗАТО Озерск из областного бюджета будет направлено 10 миллионов рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области

Построенное в 1959 году здание ни разу капитально не ремонтировалось. Областные деньги пойдут также на благоустройство прилегающей территории, автодороги и тротуаров. Сейчас на базе ДК «Строитель» действуют Озерский клуб ветеранов и Центр общественных инициатив «Созидание», основной целью которого является поддержка общественных инициатив и внедрение новых моделей социальной поддержки пожилых людей.

Из бюджета Челябинской области с начала 2018 года Озерский городской округ уже получил субсидию на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в размере 11,7 миллиона рублей. По программе «Формирование комфортной городской среды» территории будет перечислено еще 26,5 миллиона рублей.