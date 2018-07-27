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Озерск получит деньги на реконструкцию ДК «Строитель»
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Озерск получит деньги на реконструкцию ДК «Строитель» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На завершение реконструкции дворца культуры «Строитель» в ЗАТО Озерск из областного бюджета будет направлено 10 миллионов рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
Построенное в 1959 году здание ни разу капитально не ремонтировалось. Областные деньги пойдут также на благоустройство прилегающей территории, автодороги и тротуаров. Сейчас на базе ДК «Строитель» действуют Озерский клуб ветеранов и Центр общественных инициатив «Созидание», основной целью которого является поддержка общественных инициатив и внедрение новых моделей социальной поддержки пожилых людей.
Из бюджета Челябинской области с начала 2018 года Озерский городской округ уже получил субсидию на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в размере 11,7 миллиона рублей. По программе «Формирование комфортной городской среды» территории будет перечислено еще 26,5 миллиона рублей.
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