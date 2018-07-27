В Совете Федерации прокомментировали информацию о возможных ударах США по Ирану

По его словам, война в Иране приведет к масштабному глобальному кризису, поэтому США вряд ли решатся на такой поступок. По мнению сенатора, подобное сообщение американских СМИ нацелено на то, чтобы проверить реакцию международного сообщества.

«Иран, это не Ирак, который США в свое время разбомбили и разрушили. Иран — страна, которая сможет за себя постоять. Да и зачем развязывать войну, когда Иран готов к переговорам. Полагаю, что, скорее всего, это сообщение — проверочный шар, чтобы посмотреть на реакцию мирового сообщества, а реакция, на мой взгляд, будет крайне негативной», — сказал Джабаров.

Сенатор также подчеркнул, что Россия выступает категорически против таких сценариев и за разрешение споров путем переговоров.