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В Совете Федерации прокомментировали информацию о возможных ударах США по Ирану
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В Совете Федерации прокомментировали информацию о возможных ударах США по Ирану 

Rambler News Service 1 час назад
Иран, в отличие от Ирака, который США ранее разбомбили, может постоять за себя, [заявил] (https://rns.online/opinions/Mogut-li-SSHa-razvyazat-voinu-protiv-Irana-2018-07-27/) RNS первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, война в Иране приведет к масштабному глобальному кризису, поэтому США вряд ли решатся на такой поступок. По мнению сенатора, подобное сообщение американских СМИ нацелено на то, чтобы проверить реакцию международного сообщества.
«Иран, это не Ирак, который США в свое время разбомбили и разрушили. Иран — страна, которая сможет за себя постоять. Да и зачем развязывать войну, когда Иран готов к переговорам. Полагаю, что, скорее всего, это сообщение — проверочный шар, чтобы посмотреть на реакцию мирового сообщества, а реакция, на мой взгляд, будет крайне негативной», — сказал Джабаров.
Сенатор также подчеркнул, что Россия выступает категорически против таких сценариев и за разрешение споров путем переговоров.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся нанести удар по ядерным объектам в Иране при помощи Австралии, которая должна будет предоставить разведывательные данные касательно расположения целей, удар по которым может быть нанесен уже в августе.
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