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В Курском городского Собрании рассмотрели вопрос о бездомных животных
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В Курском городского Собрании рассмотрели вопрос о бездомных животных 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Общественники призывают депутатов проработать вопрос по изысканию дополнительных средств на содержание и стерилизацию собак
В Курске прошло заседание Горсобрания, на котором обсудили развитие городского хозяйства. Одной из важных тем мероприятия стал вопрос регулирования численности бездомных животных и обеспечение безопасности граждан.
Напомним, завершился контракт с компанией «ЭкоСервис», которая занималась отловом и передержкой бездомных собак. В настоящее время содержанием собак занимаются волонтеры. За три с половиной месяца они пристроили 60 животных из 90 помещенных в пункты передержки. Поскольку средств на это не хватает, общественники призывают депутатов проработать вопрос по изысканию дополнительных средств на содержание и стерилизацию собак.
— Решением комитета я назначен ответственным за подготовку инициатив в Курскую областную Думу с тем, чтобы город смог выделять деньги не только на отлов и содержание, но и стерилизацию животных и их не пришлось убивать, делится в своем аккаунте в соцсетях депутат Горсобрания Дмитрий Гулиев. — Также необходимо найти деньги и правовые основания для строительства в регионе пункта передержки бездомных животных. Не решив эту проблему, невозможно будет двигаться дальше в этом направлении.
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