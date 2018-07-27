В Курском городского Собрании рассмотрели вопрос о бездомных животных

Общественники призывают депутатов проработать вопрос по изысканию дополнительных средств на содержание и стерилизацию собак

Курске прошло заседание Горсобрания, на котором обсудили развитие городского хозяйства. Одной из важных тем мероприятия стал вопрос регулирования численности бездомных животных и обеспечение безопасности граждан.

Напомним, завершился контракт с компанией «ЭкоСервис», которая занималась отловом и передержкой бездомных собак. В настоящее время содержанием собак занимаются волонтеры. За три с половиной месяца они пристроили 60 животных из 90 помещенных в пункты передержки. Поскольку средств на это не хватает, общественники призывают депутатов проработать вопрос по изысканию дополнительных средств на содержание и стерилизацию собак.