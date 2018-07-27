Информационный вакуум. Главе города Кургана презентовали экраны

«Накануне в ДК имени Максима Горького прошла презентация новых светодиодных экранов и декораций. На демонстрацию современных технических возможностей для оформления концертов был приглашён Глава города Кургана Сергей Руденко», — сообщает портал kurgan-city.ru.

Организатор презентации, руководитель творческого центра «GAMMA» Антон Астафьев, не только рассказал Главе города о творческих коллективах центра — детских студиях эстрадного вокала «Домисолька» и «Мажорики», студии звукозаписи «SEVER» и лазерном шоу, но и презентовал возможности светодиодных экранов, которые по его словам, могут использоваться не только в помещении, но и при проведении уличных городских мероприятий. Они позволяют с помощью компьютера обеспечивать выступающих не только статичными декорациями, но и видеоизображениями в движении.

Кстати, о компьютерных технологиях, которые Главе города не презентовали. Сайт МБУ «ДК имени Максима Горького», созданный на бесплатной основе, не представляет о муниципальном бюджетном учреждении объективной и актуальной информации: разделы сайта не работают, отчеты о проведенных госзакупках отсутствуют, отчет о деятельности размещен за февраль-март неизвестного года. Подсветить бы светодиодами информацию, но, видимо, некому.

Фото превью с сайта kurgan-city.ru