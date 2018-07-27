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Синхротрон СКИФ планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском
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Синхротрон СКИФ планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новосибирский синхротрон СКИФ планируется разместить в наукограде Кольцово. Об этом сообщил с пятницу на совещании с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым главный ученый секретарь проекта «СКИФ» и Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Яков Ракшун.
Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.
"Источник синхротронного излучения на данный момент планируется разместить в наукограде Кольцово. При этом согласие администрации наукограда имеется", — сказал Ракшун.
Для размещения синхротрона рассматривались четыре площадки: в районе Академгородка, в Краснообске, в районе аэропорта Толмачево и в Кольцове.
Ранее сообщалось, что концепция синхротрона должна быть готова к сентябрю 2018 года, проектная документация — в 2019-2020 годах.
Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Проект оценивается в 40 млрд рублей: 30 млрд будет стоить сам источник и 10 млрд — создание пользовательских станции.
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