Синхротрон СКИФ планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском

НОВОСИБИРСК , 27 июля. / ТАСС /. Новосибирский синхротрон СКИФ планируется разместить в наукограде Кольцово. Об этом сообщил с пятницу на совещании с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым главный ученый секретарь проекта «СКИФ» и Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Яков Ракшун.

Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте . Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.

"Источник синхротронного излучения на данный момент планируется разместить в наукограде Кольцово. При этом согласие администрации наукограда имеется", — сказал Ракшун.

Для размещения синхротрона рассматривались четыре площадки: в районе Академгородка, в Краснообске, в районе аэропорта Толмачево и в Кольцове.

Ранее сообщалось, что концепция синхротрона должна быть готова к сентябрю 2018 года, проектная документация — в 2019-2020 годах.