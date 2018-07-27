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В Советские из-за долгов началось отключение горячей воды
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В Советские из-за долгов началось отключение горячей воды 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Крупный долг городских властей перед компанией «Спецгазавтоматика» привел к введению ограничения подачи горячей воды в Советске, сообщает «Новый Калининград».
Долг города перед компанией составил 27,5 млн руб. Как сообщил журналистам замгендиректора «Спецгазавтоматики» Александр Брантов, через неделю эта сумма вырастет еще на 7 млн рублей.
В связи с этим компания планирует снизить потребление газа на подогрев воды примерно на 53%. Это скажется и на отпуске воды.
Ожидается, что в ближайшие пять дней администрация сможет подавать горячую воду на социальные объекты и оставшиеся остатки перераспределять на жилой фонд. Если до конца этого срока власти Советска не рассчитаются по долгам, то котельная полностью отключит подачу горячей воды.
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