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В Советске отключат горячую воду за многомиллионные долги
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В Советске отключат горячую воду за многомиллионные долги 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Советске отключат горячую воду из-за долга муниципального предприятия «Советсктеплосети». Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе ООО «Спецгазавтоматика», поставляющего тепло в город.
На конец июля долг превысил 27 млн рублей, через неделю он вырастет ещё на 7 млн, отметили в «Спецгазавтоматике». Организация письменно предупредила администрацию Советского городского округа, правительство Калининградской области и городскую прокуратуру о частичном ограничении поставки тепловой энергии.
Ограничение заключается в уменьшении подаваемого объёма горячей воды и снижении её температуры. Горячей водой по-прежнему будут обеспечивать социально значимые объекты: больницы, детские сады и воинские части, а также добросовестных плательщиков.
Норма будет действовать пять дней. «Советсктеплосети» и администрация округа должны рассчитаться с задолженностью, в противном случае горячую воду в Советске отключат полностью.
"На сегодняшний день 93% населения города производит оплату за горячую воду. То, что кто-то производит отключение, это вне муниципалитета. Мы исправно платим за горячую воду, поэтому это отключение — вопрос к «Спецгазавтоматике»", — прокомментировал ситуацию глава Советска Николай Воищев.
В апреле жителей Советска оставили без горячей воды из-за долга города перед "Газпромом" в размере более 45 миллионов рублей.
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