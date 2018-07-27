В Советске отключат горячую воду за многомиллионные долги

В Советске отключат горячую воду из-за долга муниципального предприятия «Советсктеплосети». Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе ООО «Спецгазавтоматика», поставляющего тепло в город.

На конец июля долг превысил 27 млн рублей, через неделю он вырастет ещё на 7 млн, отметили в «Спецгазавтоматике». Организация письменно предупредила администрацию Советского городского округа, правительство Калининградской области городскую прокуратуру о частичном ограничении поставки тепловой энергии.

Ограничение заключается в уменьшении подаваемого объёма горячей воды и снижении её температуры. Горячей водой по-прежнему будут обеспечивать социально значимые объекты: больницы, детские сады и воинские части, а также добросовестных плательщиков.

Норма будет действовать пять дней. «Советсктеплосети» и администрация округа должны рассчитаться с задолженностью, в противном случае горячую воду в Советске отключат полностью.

"На сегодняшний день 93% населения города производит оплату за горячую воду. То, что кто-то производит отключение, это вне муниципалитета. Мы исправно платим за горячую воду, поэтому это отключение — вопрос к «Спецгазавтоматике»", — прокомментировал ситуацию глава Советска Николай Воищев