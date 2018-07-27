В Тверь приехал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев

Инновационный молочный комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и выпуск 28 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. Алексей Гордеев и Игорь Руденя осмотрели коровник, телятник, доильный цех.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» — предприятие ГК «АгроПромкомплектация» — обеспечивает 21% от общеобластного производства молока. За 2017 год валовое производство составило 44,8 тыс. тонн, за первое полугодие текущего года — 28,2 тыс. тонн.

Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» в Тверской области являются активными участниками работы по импортозамещению, считает Игорь Руденя. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 млрд рублей.

На территории Тверской области также работают молочный комплекс «Дмитрогорское молоко» на 5,5 тыс. голов КРС, «Дмитрогорский молочный завод», свиноводческие комплексы ГК «АгроПромкомплектация» — «Дмитрогорский бекон» и «Ржевский бекон» производственной мощностью свыше 250 тыс. голов свиней в год, свиноводческий комплекс «Селихово», «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», комбикормовый завод, элеватор, растениеводческое предприятие.

С 2010 по 2016 годы в Тверской области реализованы инвестиционные проекты ГК «АгроПромкомплектация» на 17 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест.

По итогам 2017 года общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей по отрасли животноводства, 9 млрд рублей — по отрасли растениеводства. Прогнозируемые показатели на 2018 год — 28,7 млрд рублей в животноводстве и 11,2 млрд рублей в растениеводстве. Финансовая поддержка отрасли из областного и федерального бюджетов составит более 1,9 млрд рублей.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 108,9 тыс. голов, свиней — 591,2 тыс. голов, овец и коз — 48,5 тыс. голов, птицы — 3,2 млн голов. За первое полугодие 2018-го в Тверской области произведено 112,5 тыс. тонн молока, — 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 47,1 млн штук яиц, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

На территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей, сообщает правительство Тверской области.