Рекордно низкое количество безработных зафиксировано в Калининградской области

На сегодняшний день в службу занятости населения Калининградской области заявлено больше 14 тысяч 700 вакансий. Большую часть из них (68,6%) составляют рабочие профессии.

Количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, составило менее 3700 человек. Это исторический минимум за последние 20 лет.

Среди заявленных вакансий преобладают профессии в сфере обрабатывающего производства (12,6%), торговли (11,9%), строительства (8,4%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (8,4%).

Уровень предлагаемой зарплаты составляет от 12 тысяч рублей (неквалифицированные работники) до 60–100 тысяч. Такие оклады предлагают электросварщикам ручной сварки, врачам-педиатрам, машинистам крана и др.