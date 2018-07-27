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Рекордно низкое количество безработных зафиксировано в Калининградской области
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Рекордно низкое количество безработных зафиксировано в Калининградской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сегодняшний день в службу занятости населения Калининградской области заявлено больше 14 тысяч 700 вакансий. Большую часть из них (68,6%) составляют рабочие профессии.
Количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, составило менее 3700 человек. Это исторический минимум за последние 20 лет.
Среди заявленных вакансий преобладают профессии в сфере обрабатывающего производства (12,6%), торговли (11,9%), строительства (8,4%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (8,4%).
Уровень предлагаемой зарплаты составляет от 12 тысяч рублей (неквалифицированные работники) до 60–100 тысяч. Такие оклады предлагают электросварщикам ручной сварки, врачам-педиатрам, машинистам крана и др.
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