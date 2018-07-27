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Крупнейший в регионе многофункциональный спортцентр «Витязь» откроют в конце года
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Крупнейший в регионе многофункциональный спортцентр «Витязь» откроют в конце года 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Строительную готовность Центра развития физической культуры и спорта «Витязь» оценил сегодня Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В рабочей поездке принимает участие Мэр Вологды Сергей Воропанов. 1 декабря новый спортивный объект запустят в эксплуатацию. Сейчас объект готов на 80%.
Фундаменты уже залиты, подведены все сети кроме канализации. Контуры здания будут закрыты к концу сентября: тепло дадут в сентябре-октябре. Отделочные работы проведут до ноября.
ФОК строится на территории стадиона «Витязь» по проекту из реестра Минспорта РФ. Натуральный паркет позволит проводить соревнования по мини-футболу. Также будет волейбол, баскетбол, танцы. Заниматься спортом будут и люди с ограниченными способностями — «Доступная среда» будет обеспечена.
На базе ФОКа возможно появится областная школа олимпийского резерва по всем видам спорта, где аккумулируют атлетов со всего региона. Организовать такую работу поручил глава региона начальнику Департамента физкультуры и спорта области. Уже поступили две машины для перевоза воспитанников спортивных школ. Автомобили сегодня оценили региональные и городские власти.
«Это будет крупнейший спортивный центр в Вологодской области. В перспективе — сделать новый стадион с трибунами, 25-метровый бассейн. На следующем Градсовете будет рассмотрен вопрос о строительстве ледового дворца. Сейчас идут переговоры с Минспортом РФ», — заявил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Место посадки нового бассейна уже согласовано, госэкспертиза на проект привязки получен. Общая стоимость работ — 153 млн Уже 12 млн рублей направил Минспорт РФ, остальные будут выделены из регионального бюджета. Начать строить бассейн планируют в феврале 2019 года, открыть в эксплуатацию — в конце года.
На территории стадиона «Витязь» к 2020 году появятся четыре теннисных корта, два из них крытых. Спортивный центр может стать одним из крупнейших на Северо-Западе. Городские власти займутся устройством парковки. По словам Мэра Вологды Сергея Воропанова, рядом с ФОКом появится 70 машиномест.
«В этом ФОКе у города огромная потребность. У нас только два объекта, где есть возможность заниматься всеми видами спорта. Это СКК «Спектр» и УСКК «Вологда» на Конева. С нетерпением ждем открытия», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, на строительство ФОК «Витязь» выделено 115 млн рублей в этом году. О поддержке в возведении крупного спортивного объекта Губернатор Вологодской области заявил на апрельском Градсовете. На следующем — будут рассмотрены вопросы о замене покрытия асфальтовых беговых дорожек на стадионе, создания футбольного поля 6 поколения, а также прыжкового центра.
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