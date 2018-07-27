Госдума изменила график проведения пленарных заседаний

Госдума приняла поправки в регламент об изменении графика проведения пленарных заседаний. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Из поправок следует, что заседания будут проходить три раза в неделю (вторник, среда и четверг), а не два. При этом время пленарной работы сократится до периода с 10:00 до 14:00, а не с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами.

Планируется, что «правительственный час» будет проходить по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца с 10:00 до 12:00. Работа комитетов и комиссий будет вестись в понедельник и пятницу.