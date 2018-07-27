PowerGhost — новый бесфайловый майнер, способный совершать DDoS-атаки

Колумбия, Индия и Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили нового криптомайнера PowerGhost, который распространялся в корпоративных сетях по всему миру, заражая рабочие станции и серверы. В большей степени пострадали от его атак такие страны, как Бразилия Турция . В России были зафиксированы атаки на десятки пользователей.

PowerGhost — это безфайловый зловред, то есть он существует в оперативной памяти устройства и не нуждается в исполняемых файлах для запуска, что значительно осложняет его обнаружение. Заражение компьютера этим вредоносом происходит с помощью эксплойтов или средств удалённого администрирования. Далее основная часть криптомайнера загружается и запускается без сохранения на жёстком диске. Сразу после этого киберпреступники могут предоставить PowerGhost возможности для автоматического обновления, распространения в сети и начала криптомайнинга.

В одной из версий PowerGhost был также обнаружен инструмент для проведения DDoS-атак. Вероятно, злоумышленники планировали получать дополнительный заработок со своего майнинг-ботнета, предоставляя услугу DDoS.

Примечательно, что случаи заражения новым зловредом подтвердили недавний прогноз экспертов «Лаборатории Касперского»: разработчики вредоносных криптомайнеров действительно переходят на целевые атаки с целью повышения финансовой прибыли.

PowerGhost представляет собой обфусцированный powershell-скрипт, содержащий основной код и дополнительные модули: непосредственно майнер, mimikatz, библиотеки msvcp120.dll и msvcr120.dll, необходимые для работы майнера, модуль для reflective PE injection и shellcode для эксплойта EternalBlue.

Зловред использует множество бесфайловых техник, чтобы оставаться незаметным для пользователя и избегать обнаружения антивирусными технологиями. Заражение машины происходит удаленно с использованием эксплойтов или инструментов удаленного администрирования (Windows Management Instrumentation). При заражении запускается однострочный powershell-скрипт, который выкачивает основное тело зловреда и сразу запускает его, не записывая на жесткий диск.