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В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града
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В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines, выполнявший рейс GS7865 из города Тяньцзинь на северо-востоке КНР в Хайкоу на острове Хайнань, получил серьезные повреждения из-за града и вынужденно приземлился в городе Ухань провинции Хубэй, говорится в заявлении авиакомпании.
Инцидент произошел в четверг, когда самолет Airbus A320 находился в режиме круиз-контроля. Основные повреждения получили нос самолета, ветровое стекло и колпак для радара.
Экипаж воздушного судна сразу принял необходимые меры в соответствии с регламентом, самолет успешно приземлился в аэропорту города Ухань провинции Хубэй, никто из экипажа и пассажиров не пострадал.
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