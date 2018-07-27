Волошин: Радикалы склонны винить не себя, а людей неправильной национальности

К вопросу о ментальности.

Давно в стенах МИД довелось услышать басню (хотя несколько коллег уверяли, что это быль) о дипломате и бабушке-диаспорянке. Так вот, вёл однажды молодой дипломат консульский приём граждан. Пришла к нему уже лет 45 как гражданка США пенсионерка из числа эмигрантов с Галичины послевоенной поры. Долго ей что-то рассказывал дипломат, доказывал, а бабушка пристально смотрела на него, а потом спросила: «Молодий чоловіче, а Ви часом не жидок?».

Вспомнил эту басню после вот такого емкого и глубокого отзыва на один из моих эфиров. Такой ход мышления у части общества сразу многое объясняет, почему у нас все так.