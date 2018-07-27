Эксперт: Нападение США на Иран спровоцирует Третью мировую войну

Редактор журнала «Арсенал Отечества» , военный эксперт Алексей Леонков отметил, что если США решат нанести удар по ядерным объектам Ирана, то это грозит серьезнейшими последствиями для экологии и жизни мирных граждан страны. «Удар по любому ядерному объекту, в том числе АЭС, фактически является применением оружия массового уничтожения. Нужно вспомнить Чернобыль . После аварии на ЧАЭС там были заражены целые области. Если такое решение состоится, то оно на грани безрассудства», — сказал эксперт.

По его словам, даже нанесение удара с помощью крылатых ракет, которые в огромном количестве стоят на вооружении США, может привести к катастрофическим последствиям.

В то же время нужно учитывать обороноспособность Ирана, на вооружении которого имеются современные системы ПВО. В частности, зенитно-ракетные комплексы «Тор», размещенные вокруг особо важных стратегических объектов. «Сейчас у Ирана есть зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие вооружения, в том числе оперативно-тактические ракеты дальностью 2 тысяч км», — отметил Леонков.

В случае нападения Иран, прогнозирует эксперт, тут же атакует союзников США в регионе. Ракеты в первую очередь полетят в сторону Израиля , а также военных баз США в Катаре и Саудовской Аравии

Он подчеркнул, что у Ирана есть два надежных союзника: Россия Китай , для которого Исламская Республика стала основным поставщиком углеводородов. Поэтому их усилия «будут направлены на то, чтобы подобного рода акт агрессии не состоялся». Он напомнил, что, когда Израиль намеревался ударить по Ирану и уговаривал США оказать поддержку, то Китай предупреждал о том, что разместит на всех иранских стратегических объектах до 10 тысяч своих военнослужащих и будет расценивать удар как акт агрессии против себя. «США намереваются воевать против Китая? Развязать третью мировую войну?» — удивляется эксперт.

Что касается обещаний австралийцев помочь США атаковать Иран, то Леонков назвал это «раздуванием щек». Еще во времена иракской кампании участие Сиднея ограничивалось присутствием нескольких кораблей, которые занимались охраной авианосцев и обеспечением связи. В боевых операциях австралийцы не участвовали, играя лишь второстепенную роль.

Говоря о возможной заинтересованности Израиля в подобном ударе США, то Леонков предупредил, что оборонительная система «Железный купол» и «Праща Давида» может оказаться не столь эффективной против иранских ракет, как на то рассчитывает Тель-Авив. «Часть иранских ракет все равно долетит до цели. А долетят ли ВВС до Ирана — это еще вопрос. Нужны ли Израилю жертвы со стороны собственного населения? Иран может бить по военным объектам Израиля с помощью тяжелых баллистических ракет. Чтобы сбить такую ракету нужен большой расход противоракет», — сказал он, добавив, что у Израиля были проблемы с отражением при помощи американских «Пэтриотов» ракет «Скад» (одноступенчатая баллистическая ракета), которыми Ирак стрелял по Израилю.