День крещения Руси Калуга отметит колокольным звоном 

28 июля, когда Русская православная церковь будет отмечать день крещения Руси и день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во всех храмах России прозвучит колокольный звон. Ровно в полдень волна колокольного звона накроет и Калугу. Колокола будут звонить и в Свято-Троицком кафедральном соборе, в котором утром начнется торжественное богослужение. В нем примет участие духовенство всех трех епархий Калужской области, сообщили в пресс-службе Калужской митрополии. Впервые волна одновременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году. С тех пор отмечать таким образом годовщину крещения Руси стало традицией.