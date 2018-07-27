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День крещения Руси Калуга отметит колокольным звоном
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День крещения Руси Калуга отметит колокольным звоном 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
28 июля, когда Русская православная церковь будет отмечать день крещения Руси и день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во всех храмах России прозвучит колокольный звон. Ровно в полдень волна колокольного звона накроет и Калугу. Колокола будут звонить и в Свято-Троицком кафедральном соборе, в котором утром начнется торжественное богослужение. В нем примет участие духовенство всех трех епархий Калужской области, сообщили в пресс-службе Калужской митрополии. Впервые волна одновременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году. С тех пор отмечать таким образом годовщину крещения Руси стало традицией.
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