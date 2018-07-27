В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец»

Квалификационные испытания стали завершением второй смены полевых сборов слушателей академии на базе отдыха «Парус» в Заволжье

Под руководством наставников — ветеранов правоохранительных органов и бойцов полицейского спецназа 40 юношей и девушек в течение трех недель усиленно занимались военной подготовкой, готовясь к непростым испытаниям. К ним были допущены наиболее подготовленные слушатели — 11 юношей и 4 девушки, которым предстояло преодолеть полосу препятствий протяженностью 7,5 км и 5 км соответственно. Полоса включала в себя выполнение комплекса силовых упражнений, преодоление водной преграды, стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова. На протяжении всего пути претендентов на жетон сотрудниками отряда специального назначения «Гром» УКОН МВД по Чувашской Республике создавались «боевые» условия: полицейские стреляли холостыми патронами, использовали другие шумовые эффекты. Выдержать все испытания и дойти до финиша смогли только четверо: двое юношей и две девушки.

В этом году Детской полицейской академии исполнится 12 лет. За эти годы ее выпускниками стало более 500 ребят, порядка 50 из них связали свою жизнь со службой в армии или органах внутренних дел.