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В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец»
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В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Квалификационные испытания стали завершением второй смены полевых сборов слушателей академии на базе отдыха «Парус» в Заволжье.
Под руководством наставников — ветеранов правоохранительных органов и бойцов полицейского спецназа 40 юношей и девушек в течение трех недель усиленно занимались военной подготовкой, готовясь к непростым испытаниям. К ним были допущены наиболее подготовленные слушатели — 11 юношей и 4 девушки, которым предстояло преодолеть полосу препятствий протяженностью 7,5 км и 5 км соответственно. Полоса включала в себя выполнение комплекса силовых упражнений, преодоление водной преграды, стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова. На протяжении всего пути претендентов на жетон сотрудниками отряда специального назначения «Гром» УКОН МВД по Чувашской Республике создавались «боевые» условия: полицейские стреляли холостыми патронами, использовали другие шумовые эффекты. Выдержать все испытания и дойти до финиша смогли только четверо: двое юношей и две девушки.
Обладателями жетонов «Юный спецназовец» стали слушатели Никита Данилин, Михаил Максимов, Диана Кириллова и Екатерина Тихонова. Екатерина накануне успешно прошла испытания на право ношения «Черного берета». Кроме нее, его обладателем стал Дмитрий Краснов.
В этом году Детской полицейской академии исполнится 12 лет. За эти годы ее выпускниками стало более 500 ребят, порядка 50 из них связали свою жизнь со службой в армии или органах внутренних дел.
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