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Вокалистка группы Alai Oli приглашает на пробежку
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Вокалистка группы Alai Oli приглашает на пробежку 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Завтра утром, 28 июля, Ольга Маркес, вокалистка группы Alai Oli планирует устроить массовую пробежку в Екатеринбурге.
«Пробежка по родному гетто! А как насчёт тренировки в Екб? Я за 28 утром, после пробежки с @evgeniyroizman. Хочется что-то неформальное, на драме, с колоночкой, тренировку под русский рэп, например. Если кто-то из команды #sektaekb хочет помочь — пишите», — призывает певица в своем Instagram.
Также она добавила, что совместная пробежка состоится, если наберется минимум 30 желающих.
Ольга Маркес собирает бегунов в своем Instagram
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