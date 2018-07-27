Вокалистка группы Alai Oli приглашает на пробежку

Завтра утром, 28 июля, Ольга Маркес , вокалистка группы Alai Oli планирует устроить массовую пробежку в Екатеринбурге

«Пробежка по родному гетто! А как насчёт тренировки в Екб? Я за 28 утром, после пробежки с @evgeniyroizman. Хочется что-то неформальное, на драме, с колоночкой, тренировку под русский рэп, например. Если кто-то из команды #sektaekb хочет помочь — пишите», — призывает певица в своем Instagram.

Также она добавила, что совместная пробежка состоится, если наберется минимум 30 желающих.

Ольга Маркес собирает бегунов в своем Instagram