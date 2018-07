Десять самых грозных спецподразделений мира назвали в США

Американское издание We Are The Mighty составило список из десяти самых опасных спецподразделений. Авторы особо подчеркивают, что это не рейтинг — просто список.

Китайские «Снежные барсы»

Ранее известное как Snow Wolf Commando Unit, спецподраздение КНР «Снежные барсы» долго было засекречено. Пять лет его бойцы в тайне отрабатывали контртеррористические операции, действия в случае массовых беспорядков, учились обезвреживать взрывные устройства. Так «Снежных барсов» готовили к обеспечению безопасности Олимпийских игр, проходивших в Пекине летом 2008 года.

Также в ходе учений китайские спецназовцы совместно с российскими коллегами отрабатывали операции по поддержанию мира и стабильности.

"Снежные барсы" гордятся высокой скоростью и точностью своей стрельбы, своими силой и выносливостью, а также своим боевым духом и готовностью к самопожертвованию.

Претендовать на место в отряде можно лишь после двух лет службы в Народной вооруженной милиции Китая (внутренние войска КНР — прим. «РГ»). По мнению издания, «Барсы» превосходят многие другие спецподразделения по уровню владения боевыми искусствами и навыкам ближнего боя.

Британская «Особая лодочная служба»

"Силой и хитростью" — вот девиз «Особой лодочной службы» (Special Boat Service) Королевского военно-морского флота, одного из самых закрытых и элитных спецподразделений Великобритании

SBS — это британский аналог спецназа ВМС США . В процессе отбора бойцов в это спецподразделение отсеиваются 90 процентов рекрутов. Сам отбор представляет собой изнурительный тест на выносливость, который длится четыре недели. Он завершается 40-километровым марш-броском, на который отводится менее 20 часов.

Британских спецназовцев учат мастерски обращаться с оружием, жить в джунглях, выживать на поле боя.

Сьерра-Леоне. Появившись после Второй мировой войны, сегодня SBS — одно из самых уважаемых спецподразделений в мире. Британский спецназ принимал участие в боевых действиях против запрещенных в РФ террористических группировок ИГИЛ "Аль-Каида" , а также проводили спасательные операции в Ливии

Польский GROM

Название польской военной части специального назначения является аббревиатурой и расшифровывается как Группа оперативно-маневренного реагирования. Группа была создана в 1990 году для защиты евреев, эмигрировавших из СССР в Израиль . Она действовала в районах, где была замечена повышенная активность "Хезболлы" . Существование GROM оставалось тайной до 1994 года, когда польских спецназовцев отправили на Гаити для участия в операции по «восстановлению демократии».

Данное спецподразделение специализируется на освобождении заложников и контртеррористических операциях. Его бойцы хорошо вооружены, обучены дайвингу и прыжкам с парашютом, взрывному делу и управлению различным транспортом.

По мнению авторов, чем бы ни были заняты польские спецназовцы, они всегда оправдывают название своего подразделения.

Пакистанская Группа специального назначения

По данным СМИ, тренировки спецназа в Пакистане включают 58-километровый марш, на который отводится 12 часов, а также восьмикилометровую пробежку с полной выкладкой, на которую дается всего 20 минут.

Созданная для борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, Группа специального назначения — это в первую очередь изнурительная физическая подготовка, которая сопровождается обучением в парашютно-десантной школе, а также 25-недельным курсом коммандос и тренировками по рукопашному бою. По имеющимся данным, всего 5 процентов претендентов проходят отбор.

Группа активно участвует в контртеррористических операциях.

Американская «Дельта»

Delta Force — это элитное подразделение армии США, большинство рекрутов для него набирают из 75-го полка армейских рейнджеров и подразделений «Зеленых беретов» (также в «Дельту» набирают военнослужащих ВМС и ВВС). Сменившее несколько названий подразделение специализируется на захвате и ликвидации особо важных целей, уничтожении террористических ячеек и выполнении разнообразных секретных задач.

Большинство миссий Delta Force так и остаются секретными, хотя именно им приписывают захват Саддама Хусейна и ликвидацию Усамы бен Ладена.

Попавшее в интернет видео демонстрирует обучение оперативников «Дельты». В ходе тренировок бойцам «Дельты» приходится изображать заложников, в то время как их коллеги ведут огонь по расположенным рядом с ними целям. Это служит доказательством меткости спецназовцев, укрепляет доверие внутри спецподразделения и приучает бойцов избегать попаданий в заложников.

Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции (GIGN)

GIGN — одно из самых боеспособных контртеррористических подразделений мира. Его основная задача — как можно быстрее получить доступ к месту террористической атаки, после чего захватить или убить нападавших до того, как они смогут нанести больший ущерб.

Программа обучения бойцов GIGN длится четырнадцать месяцев. Документалисты, снимавшие группу рекрутов, стали свидетелями того, как количество претендентов на службу в Группе вмешательства сократилось со 120 человек до 18 всего за две недели. Спецназовцев учат обращаться с оружием, метко стрелять, прыгать с парашютом, в том числе с большой высоты, нырять с аквалангом, вести рукопашный бой, выживать в сложных условиях и обезвреживать взрывные устройства.

Бойцы французского спецподразделения не только смертоносны, но и дисциплинированы.

Израильский «Сайерет Маткаль»

"Сайерет Маткаль" также известен как «подразделение 269» — это спецподразделение генштаба Армии обороны Израиля . Широкие разведывательные возможности и успешные операции по ликвидации террористов и освобождению заложников обеспечили хорошую репутацию бойцам этого созданного в 1967 году спецподразделения.

Израильский спецназ полагается на секретность, атакует небольшими замаскированными группами и отходит до того, как противник успевает понять, что произошло.

Одной из наиболее известных операций «Сайерет Маткаль» стало освобождение пассажиров самолета авиакомпании Air France в Энтеббе в 1976 году. Планирование операции заняло неделю, приведение плана в исполнение — чуть более часа.

Спецназовцы под прикрытием подъехали к зданию терминала, после чего ворвались в него и уничтожили всех террористов. Им удалось спасти 102 из 106 заложников, потеряв одного солдата.

Испанские Особые военно-морские силы

Особые военно-морские силы были созданы в 2009 году, когда различные спецподразделения флота вошли в единое боевое образование. В их состав входят боевые водолазы, специалисты по взрывным устройствам и бойцы Отряда специальных операций, ставшего основой особых военно-морских сил. Испанский военно-морской спецназ специализируется на борьбе с террористами и диверсантами, поисковых и спасательных операциях и взятии штурмом кораблей.

У испанцев есть опыт спасения заложников и борьбы с пиратами. Так, в 2002 году они штурмовали северокорейское судно, перевозившее ракеты в Йемен , а в 2011 году спасли французского заложника от сомалийских пиратов.

И это лишь то, о чем стало известно — большая часть их заданий остается секретной.

Российский спецназ

Работа российского спецназа окутана тайной. По мнению авторов, большую часть российских спецподразделений можно сравнить по подготовке с американскими «Рейнджерами», однако есть и элитные группы спецназа, которые уместнее сравнивать с Delta Force.

Россияне обладают большим опытом в разведке, ликвидации вражеских линий снабжения, разрушении цепочек командования, обнаружении слабых мест противника. По данным We Are The Mighty, один фактор сильно отличает российский спецназ от американского — это свобода в выборе оружия.

Американские «Морские котики» (Navy SEALs)

Желающий служить в рядах «Морских котиков» должен проплыть 460 метров за десять с половиной минут, сделать 79 отжиманий, 79 приседаний, 11 подтягиваний и пробежать 2,5 километра. И это только чтобы попасть в спецподразделение.

Подготовка «котиков» состоит из обучения взрывному делу под водой, парашютной школы и жесткого 26-недельного курса специальной подготовки. После этого новоиспеченных спецназовцев ожидают еще 18 месяцев различных тренировок.

"Морские котики" могут вести разведку, участвовать в прямых боестолкновениях, проводить контртеррористические операции.