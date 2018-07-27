На освещение сквера на улице Прыгунова направят более 6,6 млн рублей

«Инженерные сети» планирует направить более 6,6 млн рублей на установку наружного освещения сквера на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен осуществить установку светодиодных светильников на кронштейне. В частности, новое освещение появится в сквер № 1 от улицы Смирнова до улицы Лескова, в сквере № 2 от улицы Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции», а также в сквере «Памяти погибших сотрудников милиции» от улицы Прыгунова до Южного шоссе.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6 млн 600 тысяч рублей. Источником финансирования являются денежные средства МП «Инженерные сети» от приносящей доход деятельности. Исполнителя выберут на электронном аукционе 30 июля.

Работы по договору должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, благоустройство сквера по улице Прыгунова осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В результате рейтингового голосования и обсуждения территорий, были разработаны семь проектов развития общественных пространств во всех районах города: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.