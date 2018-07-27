Вечер тротуарной астрономии пройдёт в Пятигорске 27 июля

Жители Пятигорска и туристы смогут попробовать себя в качестве астрономов 27 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Ночью 27 июля произойдёт самое длительное лунное затмение XXI века и противостояние Марса, которое можно наблюдать лишь раз в 17 лет. Горожанам и гостям Пятигорска предлагают собраться на смотровой площадке на бульваре Гагарина, чтобы своими глазами увидеть редкое астрономическое явление.

«Мы проводим астрономические вечера каждый месяц и не могли упустить такое событие. Чтобы горожане могли понаблюдать редкое явление, мы приготовили несколько телескопов, которые установим на смотровой площадке», — рассказал организатор мероприятия Кирилл Лазоренко.

Гостей ждут к 21:00 возле кафе «Сказки Востока». Участие в познавательном мероприятии бесплатное.