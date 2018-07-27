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Вечер тротуарной астрономии пройдёт в Пятигорске 27 июля
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Вечер тротуарной астрономии пройдёт в Пятигорске 27 июля 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жители Пятигорска и туристы смогут попробовать себя в качестве астрономов 27 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Ночью 27 июля произойдёт самое длительное лунное затмение XXI века и противостояние Марса, которое можно наблюдать лишь раз в 17 лет. Горожанам и гостям Пятигорска предлагают собраться на смотровой площадке на бульваре Гагарина, чтобы своими глазами увидеть редкое астрономическое явление.
«Мы проводим астрономические вечера каждый месяц и не могли упустить такое событие. Чтобы горожане могли понаблюдать редкое явление, мы приготовили несколько телескопов, которые установим на смотровой площадке», — рассказал организатор мероприятия Кирилл Лазоренко.
Гостей ждут к 21:00 возле кафе «Сказки Востока». Участие в познавательном мероприятии бесплатное.
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