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«Я свою миссию выполнил»: Беркович уходит с поста директора департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя
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«Я свою миссию выполнил»: Беркович уходит с поста директора департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Олег Беркович, возглавивший департамент общественных коммуникаций в феврале этого года и известный рядом успешно реализованных в Севастополе проектов, уходит с должности. Об этом стало известно сегодня утром.
«Это уже давно не секрет. Сегодня действительно мой последний день на посту директора департамента. Я свою миссию выполнил, — заявил Беркович, напомнив, что возглавил департамент в кризисный период, когда у подразделения не было главы и одного заместителя, а второй зам находился в больнице. При этом шла подготовка к президентским выборам. — Ситуацию удалось достаточно быстро нормализовать. По итогам выборного процесса большое количество сотрудников департамента были отмечены благодарственными письмами президента».
Экс-глава департамента рассказал, что во время его нахождения на должности удалось эффективно организовать работу пресс-службы. Если раньше правительство генерировало 2-3 новости в день, то сегодня это 10-15 новостей в день. Также радикально было сокращено время для ответов на запросы журналистов — сейчас это 2-3 дня, в то время как полгода назад СМИ ожидали ответы по неделе. Выросло и количество запросов СМИ: вместо 30-35 около 150 запросов в месяц. За эти достижения Олег Беркович поблагодарил, в первую очередь, и.о. начальника Управления массовых коммуникаций Ирину Зотову.
«Полностью был перестроен блок пресс-службы. Собрали там отличную команду. Очень хорошие ребята. Ирина Зотова весь процесс организовывала, и спасибо ей большое и всей остальной команде, которая эффективно работала все это время», — отметил Беркович.
Беркович также сообщил, что департамент полностью выполняет свои функции и по работе с вопросом межнациональных отношений: в городе нет межнациональных конфликтов, а все митинги проходят спокойно. Об этом говорят и сами участники национальных организаций.
«Отдельно хотел бы отметить работы с общественными пространствами, которую мы проделали: появление новой площади у дельфинария, перезапуск площадки «Ивушка», которая стала новым старым общественным пространством города. Это тоже заслуга работников департамент», — рассказал уже бывший директор департамента.
С понедельника Беркович вернется к работе помощника губернатора, будет курировать информационную политику, проекты в области культуры и городские пространства.
Фото: ФедералПресс / Оксана Порицкая
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