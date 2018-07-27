AirTouch Performance: полноценный компьютер в твоем автомобиле

Автомобиль настоящего мужчины — это не просто средство передвижения, но и верный спутник. Поездки на море, катание подруги по ночному городу, работа — машина принимает непосредственное участие во всех этих мероприятиях. А когда после тяжелого и неспокойного дня ты падаешь на сиденье автомобиля, захлопываешь дверь, включаешь музычку, тебя накрывает ощущение спокойствия. Но твой «железный конь» будет способен на большее, если ты превратишь бортовой монитор в полноценный компьютер. Да, звучит довольно фантасмагорично, поэтому сейчас распишем преимущества бортового компьютера в твоем автомобиле.

Что это такое?

Транскодер — устройство, способное понимать цифровую видеошину и управлять ею, лишь добавляя новые возможности для монитора автомобиля. Важно понимать, что оригинальная мультимедийная система не будет заменяться — происходит только подключение транскодера. AirTouch Performance — универсальное мультимедийное андроид-устройство. Пожалуй, стоит начать описание его достоинств с уникального видеоинтерфейса CiberLink, разработанного специально для AirTouch Performance. Он позволяет подключиться и работать со всеми видами штатных мониторов. Так как база на андроиде, то и изменение интерфейса будет простым. Плюс любое навигационное приложение из Play Market в твоем распоряжении. К слову, доступны абсолютно все приложения и все само обновляется, как на смартфоне.

Зачем он?

AirTouch Performance — это блок, включающий в себя навигацию и мультимедиа и работающий на базе Android. Нужен он для расширения стандартных возможностей бортового монитора автомобиля. Управление за счет штатных кнопок, джойстика или с помощью сенсора — точно так же, как и управление стандартного штатного монитора. Более того, AirTouch Performance специально создан для использования в автомобилях. Узнать больше про AirTouch Performance →

Что даёт?

Так как база на андроиде, то и изменение интерфейса будет проще простого — все, как ты захочешь. «Яндекс. Навигатор», Google Maps, CityGuide, Navitel — любое навигационное приложение из Play Market в твоем распоряжении, так что объезжай пробки, находи нужный адрес, прокладывай маршрут. К слову, навигатором ты можешь управлять как обычным способом, так и голосом. Да что там навигаторы — любое приложение для тебя доступно: от популярных мессенджеров, таких как Telegram и vk, до разнообразных игр. Да и для обновления никуда ехать не придется: все обновляется посредством интернета прямиком в твоем автомобиле! Также, благодаря AirTouch Performance, ты сможешь серфить просторы интернета прямо за рулем. Поисковики, электронная почта, развлекательные порталы, необходимая и важная информация — все это теперь есть в штатном мониторе твоего автомобиля. Если в авто нет AUX-входа и Bluetooth-Audio, в AirTouch Performance имеется встроенный FM-модулятор, который позволит воспроизводить радио на одной из штатных частот FM-диапазона. База андроида позволяет подключать флешки и жесткие диски объемом до 1 Tb (тип файловой системы NTFS или FAT — не важно), а аппарат позволяет без тормозов смотреть фильмы в HD-качестве. Что же входит в систему? Wi-Fi-приемник, Bluetooth-Audio-адаптер (A2DP), видеовход (для регистратора или ТВ-тюнера), линейный аудиовыход, динамик для подсказок навигации, микрофон для голосового управления, два порта USB, слот SD-карты, GPS-антенна в комплекте. Приятным дополнением является предустановленная программа «GPS АнтиРадар». Для тех, кто не знает: программа работает как радар-детектор и вовремя предупреждает о стационарных камерах контроля скорости и радарах ДПС . Если при приближении к камере скорость машины превышает допустимый лимит на 19 км/ч, то аппарат даст предупреждающий сигнал. Узнать подробнее →

Подключение

Нет, оригинальная система не заменяется при установке транскодера — CiberLink просто подключается к стандартному монитору. Подключение несложное, если имеешь даже небольшое представление о внутреннем мире своего автомобиля. Транскодер подключается к аккумулятору и зажиганию, LVDS-out идет на видеоинтерфейс. К нему же идет RGB-out. AV in/out разветвляется на динамик, выход на AUX, на аналоговый вход и соединение с емкостной тач-панелью. И, конечно, есть вход под стандартную GPS-антенну. Затем к транскодеру подключается AirTouch Performance. Важно отметить, что его возможно использовать так же, как и стандартную систему. К примеру, ты можешь включить стандартное радио и вернуться в режим навигации транскодера. Радио будет проигрываться как и прежде, но с небольшим нюансом. Когда нужно повернуть направо или налево, то поверх звучания радиосистема скажет о необходимости поворота через определенное расстояние. Также заменяется стандартный навигатор, ведь он не покажет тебе пробок и как их объехать, карты загружаются редко, да и зачастую они платные.