Уикенд 28-29 июля в Белгороде: День тигра и чемпионат по мотокроссу

Празднование 1030-летия Крещения Руси

8.00 Божественная литургия (Королёва, 1) 10.30 Крестный ход11.00 Молебное пение (площадка у памятника князю Владимиру) 11.20 Праздничный концерт

Что: праздник Крещения Руси

Где: мельничный комплекс, село Новоивановка Волоконовского района

Когда: 28 июля с 8.00 Субботний кинопоказ

Каждую летнюю субботу в Белгороде в парке Победы на установленном на набережной реки Везёлка огромном мультимедийном экране проводятся бесплатные киносеансы под открытым небом. На этот раз белгородцы увидят фильм-сказку «Синяя птица» и мелодраму «Москва слезам не верит».

Что: летний кинотеатр на набережной

Где: парк Победы

Когда: 28 июля в 19.15 и 20.20 Фестиваль уличного кино

В эту субботу на большом экране парка Победы белгородцам покажут шесть короткометражных фильмов молодых российских режиссеров.

А за любую понравившуюся короткометражку зрители смогут проголосовать светом фонарика или телефона.

Что: показ короткометражек

Где: парк Победы

Когда: 29 июля в 18.00 День тигра

Белгородский зоопарк приглашает горожан отпраздновать День тигра. Гостей зоопарка ждет насыщенная программа:

11.00 — кукольный спектакль для юных гостей «Три поросенка»12.00 — семейная игровая программа с конкурсами и призами «Приключения Тигрули»13.00 — «Танцуем вместе» с центром танца Real Team13.30 — «Шоу мыльных пузырей»14.00 — Подведение итогов конкурса рисунка «Сохраним тигров»14.30—16.30 — интерактивная игровая площадка «Игротека»: головоломки, конструкторы, бои роботов14.30—16.30 — мастер-класс на детской площадке «Мой тигренок».

Что: праздничное мероприятие

Где: Белгородский зоопарк

Когда: 29 июля с 11.00 Чемпионат ЦФО по мотокроссу

Финал первенства и чемпионата ЦФО по мотокроссу пройдёт под Белгородом в эти выходные.

Что: соревнования

Где: село Ясные Зори Белгородского района

Когда: 28-29 июля в 12.00 «ART-субботы»

В эту субботу белгородцы могут увидеть выставки работ известных и начинающих местных живописцев и графиков, увидеть экспозиции «музея под открытым небом».

Что: творческий проект

Где: Белгородский Арбат

Когда: 28 июля с 16.00 «Я — русский крестьянин»

На берегу реки Оскол пройдет межрегиональный фестиваль «Я — русский крестьянин». Участникам фестиваля предлагают окунуться в атмосферу деревенского крестьянского быта. Гостей праздника ждут интересные состязательные площадки:

«Перенос воды на коромысле» — девушкам предстоит перенести как можно быстрее и больше воды за один раз, не расплескав ни капли; «Покос травы и молотьба» — всем желающим предоставляется возможность скосить пшеницу дедовской косой и помолотить её цепами вручную; «Хозяйка избы» — показать своё умение готовить угощение в русской печи;«Лучший пахарь» — вспахать поле дедовским плугом за лошадью;«Заготовка дров» — показать умение работать топором и ручной пилой; «Глину не мять — самана не видать!» — нужно замесить ногами саман из глины, песка и воды и обмазать плетень; «Догони красну девицу» — весёлая игра в догонялки.

Также в этот день можно будет покататься по реке на байдарках, оседлать лошадь, покачаться на больших деревянных качелях, посетить выставку ремесленной продукции, поиграть на мельничном дворе или сплести венок.

Что: фестиваль-состязание

Где: мельничный комплекс «Баркова» в селе Новоивановка Волоконовского района

Когда: 28 июля в 11.00