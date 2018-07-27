Уикенд 28-29 июля в Белгороде: День тигра и чемпионат по мотокроссу 

Празднование 1030-летия Крещения Руси
8.00 Божественная литургия (Королёва, 1) 10.30 Крестный ход11.00 Молебное пение (площадка у памятника князю Владимиру) 11.20 Праздничный концерт
Что: праздник Крещения Руси
Где: мельничный комплекс, село Новоивановка Волоконовского района
Когда: 28 июля с 8.00 Субботний кинопоказ
Каждую летнюю субботу в Белгороде в парке Победы на установленном на набережной реки Везёлка огромном мультимедийном экране проводятся бесплатные киносеансы под открытым небом. На этот раз белгородцы увидят фильм-сказку «Синяя птица» и мелодраму «Москва слезам не верит».
Что: летний кинотеатр на набережной
Где: парк Победы
Когда: 28 июля в 19.15 и 20.20 Фестиваль уличного кино
В эту субботу на большом экране парка Победы белгородцам покажут шесть короткометражных фильмов молодых российских режиссеров.
С 18.00 до 19.12 на набережной Везелки гости фестиваля увидят: «Успех» Валентина Сунцова, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Цугцванг» Сергея Рамзы, «Взятка» Алексея Харитонова, «Кругосветка» Александра Фомина, «Темная ночь» Ивана Плечева.
А за любую понравившуюся короткометражку зрители смогут проголосовать светом фонарика или телефона.
Что: показ короткометражек
Где: парк Победы
Когда: 29 июля в 18.00 День тигра
Белгородский зоопарк приглашает горожан отпраздновать День тигра. Гостей зоопарка ждет насыщенная программа:
11.00 — кукольный спектакль для юных гостей «Три поросенка»12.00 — семейная игровая программа с конкурсами и призами «Приключения Тигрули»13.00 — «Танцуем вместе» с центром танца Real Team13.30 — «Шоу мыльных пузырей»14.00 — Подведение итогов конкурса рисунка «Сохраним тигров»14.30—16.30 — интерактивная игровая площадка «Игротека»: головоломки, конструкторы, бои роботов14.30—16.30 — мастер-класс на детской площадке «Мой тигренок».
Что: праздничное мероприятие
Где: Белгородский зоопарк
Когда: 29 июля с 11.00 Чемпионат ЦФО по мотокроссу
Финал первенства и чемпионата ЦФО по мотокроссу пройдёт под Белгородом в эти выходные.
Что: соревнования
Где: село Ясные Зори Белгородского района
Когда: 28-29 июля в 12.00 «ART-субботы»
В эту субботу белгородцы могут увидеть выставки работ известных и начинающих местных живописцев и графиков, увидеть экспозиции «музея под открытым небом».
Что: творческий проект
Где: Белгородский Арбат
Когда: 28 июля с 16.00 «Я — русский крестьянин»
На берегу реки Оскол пройдет межрегиональный фестиваль «Я — русский крестьянин». Участникам фестиваля предлагают окунуться в атмосферу деревенского крестьянского быта. Гостей праздника ждут интересные состязательные площадки:
«Перенос воды на коромысле» — девушкам предстоит перенести как можно быстрее и больше воды за один раз, не расплескав ни капли; «Покос травы и молотьба» — всем желающим предоставляется возможность скосить пшеницу дедовской косой и помолотить её цепами вручную; «Хозяйка избы» — показать своё умение готовить угощение в русской печи;«Лучший пахарь» — вспахать поле дедовским плугом за лошадью;«Заготовка дров» — показать умение работать топором и ручной пилой; «Глину не мять — самана не видать!» — нужно замесить ногами саман из глины, песка и воды и обмазать плетень; «Догони красну девицу» — весёлая игра в догонялки.
Также в этот день можно будет покататься по реке на байдарках, оседлать лошадь, покачаться на больших деревянных качелях, посетить выставку ремесленной продукции, поиграть на мельничном дворе или сплести венок.
Что: фестиваль-состязание
Где: мельничный комплекс «Баркова» в селе Новоивановка Волоконовского района
Когда: 28 июля в 11.00