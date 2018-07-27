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Почему на пляжах в Поморье нет спасателей?
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Почему на пляжах в Поморье нет спасателей? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Прочитал в «АиФ» о том, что в Архангельской области много погибших на водоёмах. Люди тонут чуть ли не каждый день, почему на реках и озёрах не дежурят спасатели? Помню, в советское время они были и на Северной Двине.
Г. Доронин, Архангельск
Отвечает начальник «Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты» Михаил Дерягин:
— Организация мест массового отдыха людей у воды — задача муниципальных образований области. Спасательные посты должны оборудоваться в местах, рассчитанных на отдых более 50 человек. Муниципалитеты перед тем, как открыть такое место, должны проверить санитарное состояние воды, грунта, провести обследование водоёма с помощью водолазов, провести обучение людей по программе «матрос-спасатель». Муниципальные образования к сожалению не торопятся проводить эту работу, на пляжах выставляют запрещающие купание знаки, но люди, тем не менее, купаются и тонут в воде.
Но в области есть несколько официально открытых мест для купания — в Вельске, Котласе, Ленском районе. В этих районах заключены договора со специалистами, которые дежурят на пляже в качестве спасателей. И в местах массового отдыха у воды не происходит несчастных случаев.
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