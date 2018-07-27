В Югре пополнился список тех, кто бесплатно может получить участок земли 

В связи с принятым в мае законом «О регулировании отдельных земельных отношений в Югре» увеличился список претендентов на безвозмездное получение участка земли.
Напомним, что раньше участок для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства могли получить многодетные, малоимущие, инвалиды и семьи, усыновившие или удочерившие детей. Теперь перечень претендентов таков:
1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по соцнайму;
2) инвалиды;
3) граждане, имеющие трех и более детей;
4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот;
5) ветераны ВОВ и их родственники;
6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные федеральными законами «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «О социальной защите граждан России, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
7) члены семьи военнослужащего, погибшего, умершего, пропавшего без вести в период прохождения военной службы или сборов как по призыву, так и по контракту в мирное время, начиная с 3 сентября 1945 года;
8) почетные граждане Югры
9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессиональные образовательные организации и вузы, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, бюджетной сфере в сельских населенных пунктах;
10) молодые семьи с детьми;
11) югорчане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;
13) лица, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного правительством Югры;
14) семьи, имеющие детей-инвалидов;
Для оформления в собственность земельных участков необходимо обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением, — сообщает Департамент общественных связей Югры