В Югре пополнился список тех, кто бесплатно может получить участок земли

В связи с принятым в мае законом «О регулировании отдельных земельных отношений в Югре» увеличился список претендентов на безвозмездное получение участка земли.

Напомним, что раньше участок для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства могли получить многодетные, малоимущие, инвалиды и семьи, усыновившие или удочерившие детей. Теперь перечень претендентов таков:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по соцнайму;

2) инвалиды;

3) граждане, имеющие трех и более детей;

4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот;

5) ветераны ВОВ и их родственники;

6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные федеральными законами «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «О социальной защите граждан России , подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7) члены семьи военнослужащего, погибшего, умершего, пропавшего без вести в период прохождения военной службы или сборов как по призыву, так и по контракту в мирное время, начиная с 3 сентября 1945 года;

9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессиональные образовательные организации и вузы, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, бюджетной сфере в сельских населенных пунктах;

10) молодые семьи с детьми;

11) югорчане, признанные пострадавшими от политических репрессий.

12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;

13) лица, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного правительством Югры;

14) семьи, имеющие детей-инвалидов;

Для оформления в собственность земельных участков необходимо обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением, — сообщает Департамент общественных связей Югры