Молдавия решила продать свою единственную государственную авиакомпанию

Правительство Молдавии выставило на продажу единственную в стране государственную авиакомпанию Air Moldova.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства публичной собственности (АПС), предложения принимаются с 27 июля по 4 сентября передает «Интерфакс»

Отмечается также, что приватизация вызвана необходимостью «привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров».

Цена авиакомпании в сообщении не указана.