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Молдавия решила продать свою единственную государственную авиакомпанию
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Молдавия решила продать свою единственную государственную авиакомпанию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство Молдавии выставило на продажу единственную в стране государственную авиакомпанию Air Moldova.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства публичной собственности (АПС), предложения принимаются с 27 июля по 4 сентября передает «Интерфакс».
Отмечается также, что приватизация вызвана необходимостью «привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров».
Цена авиакомпании в сообщении не указана.
Напомним, 4 июля Еврокомиссия уведомила власти Молдавии о приостановлении выделения макрофинансовой помощи.
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