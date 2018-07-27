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Мировая элита знает о скором апокалипсисе и готовится к этому
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Мировая элита знает о скором апокалипсисе и готовится к этому 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Богатые люди вкладывают огромные деньги в строительство бункеров и оплачивают места на Марсе и космической станции, грядёт катастрофа? В мире давно ходят слухи о том, что богатые мира сего знают то, что не знают простые люди и делают всё возможное, чтобы выжить в будущей катастрофе, тратя на эти цели баснословные деньги. Пожалуй, самой популярной и безопасной страной у богачей является Новая Зеландия и в последнее время там отбоя нет от желающих купить кусок земли и соорудить там подземный бункер. Что же может произойти на нашей планете такого, о чём мы не знаем и для каких целей они строят бункеры? Вариантов развития событий довольно много. Это может быть ядерная война, природные катаклизмы, эпидемия опасной болезни, падение кометы или метеорита, война с внеземными цивилизациями и т. д. Не секрет, что в последнее время на Земле происходит множество событий, которые пугают даже научные круги, не говоря уже о обычных людях, которые вообще не понимают что происходит и что ждать в будущем. Да и масла в огонь добавляют новости о том, что грядёт апокалипсис, в котором выживут немногие. И если удается узнать небольшой процент тайной информации, только представьте что от нас могут скрывать те, кто фактически собирает чемоданы и готовятся к переселению на другие планеты. Интересно, а они знают конкретные сроки наступление «Судного дня» или у них только общая картина того, что в скором будущем Землю ждут глобальное потрясение? Теория заговора получается, как обычно. Богатым известно многое, а простых людей обрекают на вымирание. Но с другой стороны, если всё население планеты знало о существовании глобальной угрозы, то представьте какая паника началась бы в мире. Кто бы стал работать, думать о порядке и соблюдать законы, зная о том, что через пару месяцев привычного мира не станет? Недавно в Америке проходила тайная конференция, на которой поднимались множество подобных тем и вопросов. Причём, некоторые вопросы способны шокировать некоторых. Например, как контролировать рабов в бункерах, если привычные деньги уже не будут являться ценностью? Т.е. уже существует план этих бункеров, в которых будут находиться господа и их рабы? Это уже слишком! Но одно дело, если бункеры способны защитить от предстоящей опасности, а другое, если это просто безумные идеи людей, которые впустую тратят деньги. Сколько можно прожить в бункере? 5 лет? 10? 30? Что это будет за жизнь, если даже и возможно сделать подобный бункер, который способен прокормить людей, находящихся в нём. И какой процент человечества спасётся в случаи возможной катастрофы? Лучше всего конечно, по-моему мнению объединиться со всеми странами и работать над технологиями, которые помогут заселить необитаемые планеты для всего человечества, а не думать о том, как каждый спасёт себя. Человеческая цивилизация должна выжить и способна она это сделать только общими усилиями, а не каждым отдельным человеком, которой строит личный бункер или покупает кусочек земли на другой планете.
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