Известного райтера задержали за автограф на электричке

«В дежурную часть линейного отдела на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на территории работники частного охранного предприятия задержали троих молодых людей, которые наносили краской рисунки на железнодорожные вагоны, — говорит представитель УТ МВД России по СФО Анна Щербакова . — Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, установили личность „граффитистов“. Ими оказались 25-летний житель Красноярска и двое новосибирцев 22 и 24 лет. Стражи порядка изъяли у задержанных пустые баллончики из-под краски и раскладной стул».

При осмотре территории железнодорожной базы полицейские обнаружили повреждение проволочного ограждения и складную лестницу, таким образом был установлен способ проникновения на охраняемую территорию. Сейчас работники железной дороги устанавливают сумму ущерба, причиненного райтерами (райтер — граффити-художник, — прим. Ред). После этого в отношении них будет принято процессуальное решение.

Судя по «наскальным» рисункам, оставленным на поездах, Новосибирскую область с визитом посетил известный среди граффитистов красноярский «художник» Sfaer. Он знаменит тем, что разрисовал своим именем множество поездов не только в Сибири, но и Казахстане . При этом молодой человек каждый раз совершенствует форму букв и стиль рисунка. Граффити, подписанные Sfaer, можно увидеть не только на поездах, но и других самых неожиданных местах.

Примечательно, что граффитисты в качестве «холста» очень часто выбирают именно вагоны. Два года назад двое новосибирцев раскрасили сразу три электрички в Кузбассе.