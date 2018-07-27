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ООО «Хадж-фонд» лишили аккредитации
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ООО «Хадж-фонд» лишили аккредитации 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
ООО «Хадж-фонд» исключили из списка операторов и лишили права заниматься организацией хаджа, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Тем, кто купил путевку в этой компании, следует обратиться по телефону горячей линии ООО «Хадж-фонд» 8-800-555-96-82 и удостовериться, что компания выполнит все обязательства по договору. Если ООО «Хадж-фонд» не намерено возвращать деньги, то следует обратиться в Роспотребнадзор по РТ.
Отметим, что в Татарстане действуют два туроператора: ООО «ДУМ РТ ХАДЖ» (юр.адрес: г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 3) и ООО «Умма Тревел» (юр.адрес: г. Москва, ул. Электродная, 2).
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