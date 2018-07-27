Кадастровая палата по Москве разъясняет: как открыть выписку ЕГРН, полученную в электронном виде

Электронные госуслуги и сервисы Росреестра с каждым годом набирают все большую популярность. Это позволяет пользователям без посещения МФЦ получить в короткие сроки интересующую информацию.

Так, за 1 полугодие 2018 года Кадастровая палата по Москве предоставила в виде электронного документа более 2,5 млн сведений ЕГРН, что составило 91% от всех поступивших запросов учетом запросов, предоставленных в рамках межведомственного электронного взаимодействия).

Пакет документов, полученный заявителем в электронном виде, представляет собой архив формата ZIP, в котором находятся выписка на объект недвижимости в формате XML и файл электронной подписи в формате SIG. Но просто открыв файл выписки обычными средствами просмотра и редактирования документов, заявитель увидит лишь нечитаемый шифр.

Разберемся, какие сложности могут возникнуть при открытии электронного формата выписок, и как их решить самостоятельно.

На официальном сайте Росреестра размещен сервис «Проверка электронного документа». С его помощью можно просмотреть данные, полученные в электронном виде, и проверить корректность электронной подписи, которой заверен документ. Специалисты Кадастровой палаты подготовили пошаговую инструкцию, в которой детально расписали, где скачать заказанную выписку из ЕГРН и как ее просмотреть (инструкция).

Если необходимо просмотреть документ в электронном виде, достаточно загрузить xml-файл и нажать кнопку «Проверить», а затем выбрать функцию «Показать файл». Полученную таблицу с данными можно распечатать или сохранить в виде файла в формате PDF.

Заместитель директора Кадастровой палаты по Москве Александра Кондратьева: «На сайте Росреестра граждане и организации могут оперативно получить справочную информацию об объектах недвижимости, записаться на прием к специалистам Росреестра, получить различные услуги Росреестра в режиме реального времени, а также получить информацию о ходе рассмотрения своей заявки на получение услуг Росреестра».

Напоминаем также, что получить консультации о работе электронных сервисов Росреестра можно по телефону Единой справочной службы: 8-800-100-34-34.