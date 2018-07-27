«Тинькофф Банк» уволил 20 сотрудников за нарушение этических норм

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Несколько сотрудников « Тинькофф Банка » лишились работы из-за того, что обменивались шутками и мемами, а также флудили в одном из рабочих чатов, сообщает VC со ссылкой на источники.

Первым об увольнении рассказал SMM-специалист PornHub Дмитрий Колодин . По его словам, сотрудники создали в мессенджере канал, где обменивались шутками и мемами. Согласно переписке, которую опубликовал Колодин, руководство банка решило, что часть сотрудников проводит время «за низкокультурным общением вместо работы».

Некоторые сотрудники создавали специальные каналы для мемов, на которых общались в рабочее время. Например, в переписке на канале utkin участвовало около 200 человек, которые написали около 200 тысяч сообщений, что не понравилось руководителям банка. После «публичной порки» канал был удалён. По словам создателя канала Евгения Уткина, Олег Тиньков , назвал его «расслабленным пост-хипстером» и посоветовавал ему работать в «Яндексе» , где «любят разводить балаганы».

Как отметил Уткин, его и ещё нескольких человек уволили. По данным анонимного источника, работы лишились до 20 человек, так как руководство банка сочло такое поведение «низкокультурным общением вместо работы». При этом компания не против неформального общения работников в чатах, но уволенные тратили в канале с мемами «слишком много рабочего времени», а формат этих шуток был неэтичным.

Представители банка подтвердили данные об увольнениях за «нарушение корпоративных и этических норм» и отказались комментировать скриншоты. За что именно уволили работников, в компании не уточнили.

«Мы действительно расстались с несколькими сотрудниками, которые в течение долгого времени, несмотря на неоднократные предупреждения, нарушали не только корпоративные, но и этические нормы», — рассказали в банке.